Em 14 dias de ação, programa estadual beneficia população no nordeste paraense

Após 14 dias percorrendo alguns municípios do nordeste paraense, o programa “Cidadania por todo o Pará” concluiu a série de atendimentos gratuitos na última terça-feira (26) em Vigia de Nazaré, durante ação realizada na Escola Bertoldo Nunes.

O serviço mais procurado foi a emissão da identidade, em que foram expedidas 350 cédulas aos moradores. E uma delas foi de Luiz Fernando Barros, que aos 51 anos teve acesso a primeira via do documento e ficou muito emocionado assim que recebeu. “Nunca tinha visto isso. Não sei o que fazer agora porque nunca tive nenhum documento. Só tenho a certidão que a minha mãe guarda e ela disse pra eu tirar esse documento hoje”, relatou o pescador.

A autônoma Walleska Gonçalvez soube por um amigo que o Governo do Estado estaria na cidade com serviços de saúde também e correu para garantir uma consulta com o médico e ainda ter acesso a outros documentos.

“Precisava muito falar com um ginecologista e fui rapidamente atendida, recebi encaminhamento e tudo mais. Estavaa andando pela escola e vi que tiravam carteira de trabalho digital também e aproveitei pra tirar a minha e meu cartão SUS. Vim por um atendimento e saí com vários”, disse.

O propósito de iniciativas como esta é concentrar em um só local diversos serviços, facilitando e oportunizando o acesso de centenas de pessoas a emissões de documentos, atendimentos de saúde, atividades de lazer e inclusão social. O programa, executado pela Fundação ParáPaz, contou com a parceria da Defensoria Pública, Secretaria de Educação (Seduc), Secretaria de Saúde (Sespa), Prodepa e Polícia Civil.

Atendimentos

Durante a passagem por Maracanã, Santa Maria do Pará, São João de Pirabas, Salinópolis, Santarém Novo e Vigia de Nazaré, foram emitidas mais de 2 mil cédulas de identidade, entregues no mesmo dia. A Secretaria de Saúde prestou mais de 5 mil atendimentos médicos.

Já a Defensoria Pública somou cerca de 400 encaminhamentos para a gratuidade da 2ª via de certidão de nascimento e retificação. O Balcão da Juventude concluiu com mais de 600 serviços, entre emissão de 2ª via de CPF, carteira de trabalho digital, 2ª via de cartão SUS, entre outros. O projeto “Entre Elas por todo o Pará” atendeu mais de 500 mulheres.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Pará