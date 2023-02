Em 2022, Emater intermediou mais de R$ 64 milhões para agricultores familiares

Francisca Silva, de 46 anos, moradora do Assentamento Cinzeiro, em Marabá, no sudeste paraense, obteve, com a assessoria do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-PA), acesso a três contratações via Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (Pronaf), ao longo de 2022. O recurso incrementou a cadeia produtiva com que ela trabalha: a pecuária leiteira. No ano passado, por intermédio de 2.217 projetos de crédito rural, assinados por técnicos da Emater, foram viabilizados R$ 64.271.094,22 junto ao Pronaf para incentivo de diversas atividades produtivas em todo o estado.

O engenheiro agrônomo Thiago Leão, responsável pelo Núcleo de Crédito Rural, vinculado a Coordenadoria de Operações da Emater, ressalta que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi criado pelo Governo Federal com o objetivo principal de promover o desenvolvimento da agricultura familiar por meio do financiamento subsidiado de serviços agropecuários e não-agropecuários, e garantir a segurança alimentar e nutricional.

“O Pronaf é muito importante para a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar, pois o recurso provido deste programa apresenta taxa de juros mais baixa que as aplicadas no mercado, permitindo ao agricultor familiar beneficiar-se na aquisição dos insumos e implementos destinados a produção. Este programa também auxilia na promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades desenvolvidas pelos agricultores familiares, cooperativas e associações rurais e empresas familiares rurais”, disse Leão.

Com os recursos do Pronaf nas linhas custeio e investimento, a produtora rural, Francisca Silva, adquiriu equipamentos (leiteira e ordenhadeira), matrizes bovinas e melhorou a infraestrutura da atividade com a expectativa de dobrar a produção atual em um período estimado de 1 ano. “A minha produção atual é de 150 litros diários e espero dobrar essa produção, contando com o apoio da Emater. O atendimento da equipe é excelente, com orientação técnica que melhora a minha atividade”, disse Francisca, atendida pelo técnico da extensão rural Richardson Mourão há mais de 10 anos.



“Diante dos investimentos feitos na reestruturação da Empresa, a nossa projeção para 2023 é mais que dobrar esse volume de recursos intermediados: algo em torno de 150 milhões reais, viabilizados, por meio dos projetos de crédito rural, elaborados pelos técnicos da Emater até dezembro deste ano, para incremento da agricultura familiar paraense”, estimou o presidente da Emater, Rosival Possidônio.

Texto de Paula Portilho

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação