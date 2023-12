Em 2023, Equatorial entregou 11 grandes obras aos paraenses

Distribuidora investiu cerca de R$180 milhões em obras para garantir ainda mais qualidade, segurança e confiabilidade na prestação de serviço aos clientes.

Durante todo o ano, a Equatorial Pará inaugurou 11 grandes obras, entre ampliação e construção de novas subestações, em diversas regiões do estado. Com isso, milhares de pessoas passaram a ter uma energia com ainda mais qualidade, segurança e confiabilidade. Os investimentos também garantiram a modernização no atendimento aos clientes.

Todas as subestações foram projetadas para operar com tecnologias avançadas do segmento de alta tensão, com sistema automático de recomposição em casos imprevistos. A comunicação delas é feita 24 horas por dia e realizada através do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará. Todas também contam com a tecnologia de sistema de medição operacional que ajuda no controle de demanda de combate a perdas de energia na localidade.

Conheça as 11 grandes obras entregues aos paraenses em 2023:

Alter do Chão

No início de 2023, a Equatorial Pará inaugurou a subestação Alter do Chão. Mais de 8 mil famílias foram diretamente beneficiadas com a obra. O investimento de R$ 5,86 milhões conta com tecnologia de ponta para atender os clientes e impulsionar o turismo na região. Vale destacar também a obra de arte a céu aberto que é o muro do local, com diversas pinturas em grafite de artistas locais.

Terra Alta

A distribuidora de energia também concluiu a ampliação da subestação Terra Alta. O projeto, com investimento de R$ 22 milhões, contemplou a instalação de uma nova Linha de Transmissão (LT), de maior tensão, dois transformadores de subestação e ampliação com disjuntores, barramentos e chaves. A obra atende cerca de 126 mil clientes tanto em Terra Alta quanto nas cidades vizinhas de Castanhal, Curuçá, Marapanim, São Caetano de Odivelas, Colares e Vigia.

Belém

Na capital paraense, a Equatorial inaugurou, em 2023, a subestação Batista Campos, a primeira do estado compacta e isolada a gás, o que requer menor espaço de implantação, tem um menor custo de manutenção e, principalmente, uma tecnologia que possui mais segurança para a população e para o sistema elétrico. O investimento de R$ 26,08 milhões beneficia 70 mil pessoas e possui oito novos alimentadores que atendem as cargas dos conjuntos das regiões da Cremação, Independência, Jurunas e Reduto.

São Geraldo do Araguaia

Em São Geraldo do Araguaia, a Equatorial entregou a subestação de mesmo nome, com um investimento de quase R$ 32 milhões, que, também contemplou um novo transformador e uma nova linha de distribuição. Além de atender os moradores de São Geraldo, a SE atende também a cidade de Piçarra, totalizando 10.542 beneficiados.

Bom Jesus do Tocantins

A subestação Bom Jesus do Tocantins foi construída nas margens da Rodovia BR-BR-222 e conta com um investimento de R$ 8,4 milhões, com o atendimento a 8.749 clientes.

Brejo Grande do Araguaia

A subestação Araguaia fica localizada na Rodovia Transamazônica (BR-230), pouco antes do acesso ao município que ela atende: Brejo Grande do Araguaia. Além disso, ela também atende o município de Palestina do Pará, somando 6.040 consumidores em ambas as cidades. O investimento é de quase R$ 7 milhões.

Tomé-Açu

Neste ano, a Equatorial Pará inaugurou um novo ponto de suprimento na estação Tomé-Açu, no Nordeste do estado. O investimento total é de R$ 24 milhões e contempla mais de 95 mil clientes. A obra também conta com a instalação de barramentos, disjuntores e a construção de duas novas linhas de transmissão em 138 KV. Além de Tomé-Açu, os municípios de Paragominas, Ulianópolis, Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Tailândia e Moju também são beneficiados.

Moju

Com a inauguração da subestação Moju, a capacidade de atendimento na região do Baixo Tocantins aumentou em 200%. O investimento de R$ 12 milhões beneficia diretamente 12 mil clientes tanto na cidade quanto em outros municípios vizinhos como Abaetetuba e Tailândia.

Primavera

A Equatorial Pará entregou a obra de construção da subestação Primavera, no Nordeste do estado. Além do próprio município, o atendimento se estende às cidades vizinhas de São João de Pirabas, Salinas, Capanema, de Santarém Novo e Quatipuru, totalizando cerca de 17 mil clientes beneficiados. O investimento de R$ 15 milhões e contou com a construção de 181 postes, três alimentadores, barramentos e disjuntores totalizando 12,65 km novos de extensão de rede.

Juruti

No Baixo Amazonas, a Equatorial Pará também inaugurou a subestação Juruti. A obra, que teve o investimento de R$ 20,77 milhões, aumentou a capacidade do sistema e melhorou a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Mais de 16 mil famílias foram beneficiadas. Vale destacar que o novo empreendimento permitiu a desativação da usina termoelétrica a óleo diesel que há muitos anos abastecia a área urbana e parte da zona rural do município.

Redenção

A Equatorial também ampliou a subestação Redenção. A obra marca um novo momento na história do município, pois a subestação teve sua capacidade de atendimento ampliada, permitindo que ela consiga atender o dobro de consumidores que atendia anteriormente. Com investimento de R$ 6 milhões, o empreendimento atende além de Redenção, as cidades de Cumaru do Norte e Pau D’Arco.