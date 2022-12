Em 2023, Programa Sua Casa vai beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o Pará

A Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) finaliza o planejamento estratégico do programa “Sua Casa”, para a realização de novas entregas já no primeiro semestre de 2023. A iniciativa estadual recebeu, neste mês, o “Selo Mérito 2022” da Associação Brasileira de Cohabs, e no próximo ano deverá beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o Pará.

Para o presidente da Cohab paraense, Orlando Reis, a premiação destaca o reconhecimento do poder de transformação social do programa desenvolvido pela gestão estadual: “O programa vem garantindo que famílias que realmente precisam de ajuda possam construir, reconstruir e ampliar casas nas 12 regiões de integração do Pará. A iniciativa transforma de forma positiva a vida das pessoas e dá a oportunidade de melhorar a moradia”.

Luís André Guedes, diretor responsável pela execução do “Sua Casa”, pontua como o programa seleciona as famílias com base em uma ordem de priorização social. “De forma prática, o ‘Sua Casa’ atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos”, contou Guedes.

Segundo a Cohab, o programa “Sua Casa” já beneficiou mais de 165 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, de 2019 até hoje. O programa contemplou mais de 33 mil famílias em 132 municípios, nas 12 regiões de integração. O programa concede até 21 mil reais em cheques destinados, exclusivamente, à compra de material de construção e também garante ajuda para o pagamento dos profissionais responsáveis pela obra, considerado o principal avanço na história da política habitacional do Pará.

A família de Queite Tais Pereira da Costa foi uma das beneficiadas ao longo de 2022. A moradora de Marabá explicou que a construção da casa é a realidade de um sonho antigo: “Nós sempre sonhamos com a nossa casa. Com a ajuda da Cohab conseguimos o material de construção e com a nossa fé mostramos que é possível construir. Hoje, nossa vida está mais tranquila”.

Sua Casa

Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo “Sua Casa” foi criado pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, por meio de decreto 8.967 de 2019.

O programa proporciona a melhoria da qualidade de vida da população do Estado. De forma totalmente gratuita, são disponibilizados cheques no valor de até 21 mil reais, para construção, reconstrução e ampliação de moradias.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

SERVIÇO

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab, na Passagem Gama Malcher, 361, bairro Souza, Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará