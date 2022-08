Em 30 dias de crise, Simone ganha 230 mil seguidores enquanto Simaria perde mais de 84 mil

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja que carregava o nome das duas nesta quinta-feira (18), mas a crise em torno da parceria delas já vem acontecendo desde o início de junho, quando Simaria divulgou uma pausa na carreira, alegando para isso problemas médicos.

No mês passado, os rumores em torno de uma suposta briga entre as irmãs se intensificaram quando a irmã mais velha bloqueou a esposa de Kaká Diniz no Instagram, além de ter dado unfollow em todos os perfis que seguia na plataforma.

Houve também boatos de que Simaria teria vivido um affair com o marido de Simone.

Segundo os dados métricos da Social Blade sobre engajamento e seguidores no Instagram, todo esse bafafá em torno do relacionamento delas resultou em perdas e ganhos para elas.

Nos últimos 30 dias, Simone teria ganhado 231.330 seguidores na plataforma, enquanto Simaria teria perdido 84.480.

Fonte: R7/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM