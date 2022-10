Em ‘A Fazenda 14’, Neta de Gretchen diz que já morou na rua e mãe rebate

Para os colegas de confinamento, ela afirmou que já dormiu na rua e sofreu agressões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Participante da 14ª edição do reality A Fazenda (Record), Bia Miranda, 18, neta da cantora Gretchen, 63, revelou situações do seu passado em conversa com outros peões. Para os colegas de confinamento, ela afirmou que já dormiu na rua e sofreu agressões.

“A minha vida inteira, fui queimada por cigarro, apanhei na cara e morei na rua. Fiquei um dia, sendo que eu tinha sete anos de idade, dormindo na rua. Ficava lavando banheiro, casa, tudo que minha mãe pedia e todo santo dia até os meus dezessete anos. Completei dezessete anos, arranjei um marido e fui morar com ele rápido”, afirmou a peoa, após ser chamada de mal-educada.

No Instagram, a influenciadora fitness Jenny Miranda rebateu os comentários da filha. Nos Stories, ela compartilhou uma foto da infância de Bia, e escreveu: “A rua que ela dormia! Sempre bem arrumada e comigo onde eu ia”.

Em outra publicação, mostrou uma foto de Bia com seu irmão. “Nunca fomos de vestir marcas, sempre vestimos o que nos agrada, pode ser de departamento ou até mesmo de marca. Aí dois meses antes dela entrar na Fazenda, vestida como gosta e o irmão na festinha! Contra fatos não há argumentos!.”

A filha de Gretchen ainda falou que dói ver os comentários da filha no reality, e que ela estaria fazendo “tudo por causa de dinheiro”. “Poderia mostrar para vocês toda a nossa história, que eu sei que ela sabe o quanto vivemos muito bem (tivemos nossos sofrimentos de mãe solo também, claro, normais na vida de todo mundo)”, completou.

