Em ação inédita, Seduc promove “Surdolimpíadas” e premia atletas surdos na Usipaz do Icuí-Guajará

O sábado foi muito especial para cerca de 250 atletas surdos paraenses, que participaram da primeira edição da “Surdolimpíadas”, na Usipaz do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A competição inédita no estado tem o objetivo de disseminar práticas inclusivas, enquanto processo educacional, e contribuir para o pleno desenvolvimento dos cidadãos, e está sendo realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Entre as modalidades disputadas estão: natação, tênis de mesa, judô, futsal, badminton, voleibol, xadrez, basquetebol e vôlei de areia.

Para a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, é um momento singular no processo de inclusão no Pará: “Estamos em um governo diferente, que valoriza a educação, o esporte e a inclusão. Prova disso é que estamos sediando, pela primeira vez, uma competição deste porte, que mobilizou surdoatletas de 11 municípios paraenses. Levamos em consideração as recomendações do Comitê Internacional de Desportos de Surdos, que valoriza a promoção do esporte para as pessoas com deficiência auditiva”, enfatizou a titular da Seduc.

Na manhã deste sábado (18), a dona Ana Maria Machado acompanhou, à beira da piscina, o seu sobrinho, Jonathan Machado, que compete na natação: “Eu estou achando ótimo. É uma competição diferente. Eu vim para ver se ele estava bem assistido e me surpreendi com a estrutura. Estão de parabéns. Era disso que eles estavam precisando” disse emocionada.

O Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc (NEL) conta com a parceria da Federação Paraense Desportiva dos surdos, e inúmeras associações paraenses da categoria para realizar o evento inclusivo. “Muita alegria em ver o início deste processo. A alegria proporcionada pelo Governo do Estado e das pessoas surdas poderem sentir que também fazem parte do esporte paraense, por meio da educação e inclusão. É um momento histórico. É uma data que ficará marcada no calendário esportivo do estado”, disse o coordenador de desporto do Núcleo de esporte e lazer da Seduc, Marcley Lima.

Yasmin Frank, do município de Belém, foi a primeira colocada no xadrez: “E a primeira vez que eu estou vendo um evento deste porte. Busquei várias técnicas. Foi muito treino e dedicação. Eu espero que tenham outras competições como essa, pois nós, surdos, temos muita capacidade também de participar, ao pé de igualdade com as outras pessoas. É um evento importante, que lida com a inclusão nos esportes”, finalizou.

Serviço: A “Surdolimpíadas” continua neste domingo (19), até às 12h, com competições diversas. Ainda haverá ato de premiação e encerramento da iniciativa.

Por Evaldo Júnior (SEDUC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro