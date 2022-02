Em ação nas ruas de Tucuruí, PMs recuperam dinheiro perdido por trabalhador da construção civil

Morador do bairro Liberdade, em Tucuruí, no Sudeste do Pará, Benedito Barros enfrentou uma situação comum no dia a dia, mas que poderia ter um desfecho ruim se não fosse a atuação da Polícia Militar. Mestre de obras, Benedito perdeu sua carteira com dinheiro, cartões e documentos na última quarta-feira (02). O valor que estava na carteira, pouco mais de R$ 1,5 mil, correspondia ao salário do trabalhador.

Durante ações de policiamento ostensivo e preventivo pela área da feira municipal, no centro comercial de Tucuruí, policiais militares do 13° Batalhão de Polícia Militar (13° BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional IV, encontraram a carteira de Benedito.

Os policiais telefonaram para números anotados em pedaços de papel, encontrados na carteira, e localizaram Benedito. A guarnição foi à casa do mestre de obras e lhe devolveu a carteira, para alívio de toda a família.

Ação em Vigia – No dia anterior (1º de fevereiro), no município de Vigia de Nazaré, na região Nordeste, equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), também recuperaram e devolveram a um comerciante R$ 115 mil em espécie, prenderam dois homens e apreenderam um adolescente.

Durante as ações de policiamento de rotina na cidade, PMs foram informados que três homens estariam escondidos em uma casa, depois de furtarem grande quantia em dinheiro de um estabelecimento comercial.

A equipe agiu rapidamente, cercou o local e prendeu os envolvidos, conseguindo recuperar o valor roubado. Os presos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município.

Texto: Josuelton Chagas – Ascom/PM

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Sarmento Chagas