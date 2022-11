Em ação solidária Semob oferece serviços para usuários de transporte público neste sábado, 19

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) participou da 12ª Ação Solidária, promovida pela direção da Catedral de Belém, na manhã deste sábado, 19, na praça Dom Frei Caetano Brandão. Das 8 às 12 horas, a Semob ofereceu serviços de pedido de emissão de meia-passagem para estudantes, passes sênior e especial, e credenciamento de estacionamento.

Ao todo, foram realizados 22 atendimentos pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos de Belém (Setransbel).

Integração – A ação integrada contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria do Estado de Saúde (Sespa), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Exército e Serviço Nacional da Indústria (Senai).

“O tema da Ação Solidária deste ano é evangelizar através da cidadania. Por isso, organizamos uma série de atividades aqui na Catedral, como jogos e brincadeiras para as crianças, emissão de título de eleitor, orientação sobre serviço militar, consultas médicas e vacinação”, explica o Diácono Silvio Ataíde.

Oportunidade

A dona de casa Julieta Gayoso trabalhou como voluntária na ação e aproveitou a oportunidade para dar entrada na segunda via do passe sênior. “Achei muito bom. Nem todas as pessoas têm condições de tirar o documento”, disse.

Por se tratar de uma ação, a emissão da segunda via do documento é isenta de pagamento de taxa.

A dona de casa Ruth Helena Andrade também aprovou a iniciativa. Ela deu entrada no passe especial para a filha Ângela Michele. “Eu moro no Bengui e o tratamento dela para hidrocefalia é no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), localizado na av. Arthur Bernardes. Precisamos pegar dois ônibus pra chegar. A carteirinha vai ajudar muito”, afirma Ruth Helena.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Semob