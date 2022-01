Em Alenquer, nível do rio Surubiu avança e chega a marca dos 5 metros

Entre os dias 10 e 12 de janeiro, o nível do Rio Surubiu em Alenquer no oeste do Pará, registrou aumento de 7 centímetros, saindo de 5,06 para a marca dos 5,13 metros. É o que aponta o Boletim Diário efetuado pela Defesa Civil que vem fazendo a medição e acompanhamento da dinâmica de subida das águas. A atualização ocorreu na quarta-feira (12).

Ainda segundo o Boletim, comparado a anos anteriores, a atual medida ultrapassa as medições feitas na mesma data em anos anteriores. Em 2021, o rio estava em 3,21metros, o que significa que o atual nível está a 1,92 metros acima do registrado há 12 meses. Em 2020 estava em 4,18 metros e em 2019 o nível era de 4,11 metros.

Na publicação, a Defesa Civil não chegou a informar a medição de 2009, ano em que houve uma das maiores enchentes da História.

Alenquer é um dos municípios mais afetados pela cheia dos rios na região, registrando todos os anos vários pontos de inundação. As primeiras ruas da cidade, entre elas a Benedito Monteiro, são totalmente inundadas dependendo da força das águas, sendo necessária a construção de pontes para garantir o acesso de pedestres.

Fonte: O Estado Net