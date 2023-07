Em almoço, Gagliasso e Haddad discutem agenda ambiental

Nesta quinta-feira (20), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), almoçou com o ator Bruno Gagliasso. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

O principal tema da reunião foi a agenda ambiental do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretende realizar uma transição ecológica da economia.

Gagliasso também é empresário e tem empreendimentos na área ambiental. Além dele, estavam presentes João Marcello Gomes Pinto, CEO da Sustentech e Cofundador da Pachamama; e Maria Tereza Umbelino de Souza, fundadora da BMV Global.

Fonte: Pleno News/ Foto: Thiago Duran / AgNews