Em alta na Globo, Luciano Huck vai tirar tempo do Fantástico em estreia aos domingos

Luciano Huck vai chegar com a corda toda na programação dominical da Globo a partir do dia 5 de setembro. Além dos quadros pensados para a estreia, o canal paulista deu ao seu novo queridinho mais tempo no ar.

O Domingão com Luciano Huck vai começar logo após o Campeonato Brasileiro, às 18h, e vai até às 20h30. Antes, Fausto Silva entregava a programação para o Fantástico às 20h. Sendo assim, o novo programa vai tirar 30 minutos do programa de Tadeu Schmidt e Poliana Abritta. As informações são do jornalista Flávio Ricco, do portal R7.

Para o primeiro programa, a Globo escolheu os quadros Quem Quer Ser um Milionário e a estreia do Show dos Famosos. Além deles, uma matéria especial foi programada, mas os detalhes dela não foram revelados.

Ontem, a emissora enviou uma nota e informou as novidades dos fins de semana a partir de setembro com a estreia de Luciano Huck, aos domingos, um novo apresentador ainda a ser escolhido para o Caldeirão, aos sábados, e o fim do Se Joga para a ida de Fernanda Gentil para as tardes de domingo, antecedendo o futebol, com um novo game show.

“A partir de setembro, curtir os fins de semana com a TV Globo vai ser ainda mais especial: a emissora estreia uma nova programação, com atrações inéditas, novos apresentadores no comando de programas consagrados e nova sessão de filmes”, afirmou.

As novidades na programação de sábado serão vistas a partir do dia 4 de setembro com a chegada da Sessão de Sábado, antes da Sessão Comédia com O Melhor da Escolinha, e o novo Caldeirão. Márcio Garcia e Fernanda Gentil estão no páreo para a apresentação.

O canal também esclarece a situação de Tiago Leifert. No dia 29 de agosto, ele vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do Super Dança dos Famosos. No dia 5 de setembro, uma semana depois, Luciano Huck vai assumir o Domingão. O apresentador do BBB vai ficar livre para a nova edição do The Voice Brasil.