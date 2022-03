Em Altamira, Operação Xingu fiscaliza comécios, recupera veículos e cumpre mandados judiciais

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou, nesta terça-feira (1º), o resultado final da 1ª fase da Operação “Xingu”, deflagrada no município de Altamira, com o objetivo de reduzir a criminalidade, com ênfase na diminuição dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e na garantia maior da segurança à população.

Esta fase da operação teve início em 24, deste mês, e finalizou na madrugada dessa segunda-feira (28). Neste período, foram executadas ações de impacto em áreas com maiores indicadores de crimes violentos. Houve o cumprimento de mandados judiciais, com a execução de prisões.

“Os resultados obtidos nessa fase apontam para o planejamento feito entre os gestores e análise de inteligência de todos os indicadores que foram estudados minuciosamente antes de efetivarmos todas as ações. Com esse início, já demonstramos que o estado não vai recuar, vamos continuar agindo no combate a toda e qualquer ação criminosa, para garantir maior paz social e segurança à população por meio das ações ostensivas, preventivas e repressivas”, enfatizou o secretário de Segurança Publica e Defesa Social, Ualame Machado.

BALANÇO DAS AÇÕES

Entre as ações realizadas no município, destacam-se as 229 abordagens a veículos e 44 autuações por infrações de trânsito nas principais vias e barreiras de fiscalizações, além da abordagem de 214 pessoas, contabilizando ainda 9 prisões e 4 cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Ainda durante a Operação ‘Xingu’, dois veículos roubados foram recuperados, uma arma de fogo e 10 munições apreendidas e 25 estabelecimentos fiscalizados, dos quais, dois foram fechados e 08 notificados para regularização de licenciamento.

INTEGRAÇÃO

DivulgaçãoMais de 180 agentes das Polícias Militar e Civil participaram das ações junto com Corpo de Bombeiros Militar, Superintendência de Administração Penitenciária, Polícia Científica do Pará, Departamento de Trânsito, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviço de Proteção ao Consumidor.

OPERAÇÃO XINGU

A 1ª fase da Operação coordenada pela Segup, teve início no município de Altamira, sede da 11ª Região Integrada do Xingu, e seguirá para os demais municípios que compõem a região, por meio de estratégias definidas na construção do plano tático operacional, construído durante a reunião do Projeto ‘Segurança Por Todo o Pará’.

Por Roberta Meireles (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação