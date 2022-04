Em alusão ao dia do livro hospital oncológico infantil realiza campanha de arrecadação de livros

Pensando no Dia Mundial do Livro, celebrado no dia 23 de abril, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, está realizando a campanha de arrecadação de livros, chamada de “ Ler faz bem, que tal ajudar também?”.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da instituição, que visa a arrecadação de livros novos e usados ( em bom estado de conservação), de gêneros variados, como romance, drama, policial, trilogias e também livros de literatura infantojuvenil.

A campanha irá se estender até o dia 29 de abril, os interessados em contribuir com as doações de livros podem dirigir-se á recepção no subsolo do hospital e deixar os livros com um dos colaboradores.

As doações serão destinadas á Casa de Apoio Menino Jesus, uma instituição de acolhimento a crianças que fazem tratamento contra o câncer, no Bairro São Braz, e ao Gueto Hub, um espaço cultural localizado no Birro do Jurunas, em Belém.

Os livros são uns grandes aliados para o Programa de Voluntários da Pró-Saúde que conta com o apoio do grupo Abecas Capelania e Anjos da Enfermagem que utilizam regularmente o livro como instrumento lúdico por meio da atividade de contação de história para as crianças.

Novidades

A classe Hospitalar Professor Roberto França, que funciona no Hospital Oncológico Infantil, está desenvolvendo um novo projeto chamado de “Curumim Chefe da Amazônia”, voltado para a elaboração de um livro de receitas regionais.

Ainda fase de preparo, a ideia é que as crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer na unidade usem a criatividade, tendo como ponto de partida as experiências vivenciadas na classe hospitalar e iterações educativas interdisciplinares. A expectativa é que o livro esteja pronto até o final deste ano.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Comunicação Pró-Saúde