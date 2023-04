Em alusão ao ‘Dia do Trabalhador’ servidores da Semap ganham dois dias de atividades contra estresse e cansaço físico

Em alusão ao Dia do Trabalhador celebrado em 1° de maio, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca (Semap), realizou anteontem, quarta, 26, e ontem, quinta-feira, 27, dois dias de atividades de promoção à saúde, para servidores da Semap, com sessões de massagens terapêuticas e relaxamento corporal. De caráter preventivo, com foco no combate ao cansaço físico, estresse e tendinite, a ação foi realizada através de uma parceria com a empresa ProCorpoFisio, de Londrina, no Paraná.

Nos dois dias de atividades, a empresa ofereceu aos servidores uma prática denominada Massagem de Relaxamento Corporal e Monitoramento de Pressão Arterial, com o objetivo de reduzir as tensões musculares, promover alívio do estresse, diminuição do cansaço físico e melhoria de qualidade de vida no ambiente de trabalho.

A massoterapeuta, Rosana Silva, da empresa ProCorpoFisio, responsável pelo atendimento, ressaltou a importância do trabalho com os servidores que têm uma rotina diária com esforço repetitivo, além de outros problemas que podem atrapalhar nas atividades administrativas.

“As atividades promovidas tiveram como objetivo proporcionar aos servidores possibilidade de bem-estar e qualidade de vida através de uma linha de produtos especialmente criada para atender necessidades dessa natureza”, contou.

Adrilene de Sousa, Agente Operacional de Conservação, aprovou a iniciativa. “É muito reconfortante para todos os servidores, é uma experiência muito relaxante, que por mim deveria ter todos os dias. Várias pessoas do meu setor participaram e todos aprovaram”, disse.

O titular da Semap, Bruno Costa, relata a importância da parceria e do serviço, pois ajuda a melhorar o desempenho das funções, além de controlar o estresse diário dos servidores.

“A gestão vem se preocupando em proporcionar aos servidores municipais melhores condições de bem – estar e saúde. Pensando nisso, firmamos essa parceria possibilitando aos nossos servidores um momento de descontração e, sobretudo, de cuidado, além de oferecer serviços de saúde”, finalizou Costa.

Imagem: Agência Santarém