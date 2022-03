Em alusão ao Dia Mundial do Autismo a Prefeitura de Belém realiza ações neste final de semana  

Em uma forma de conscientizar a população sobre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e mostrar as ações desenvolvidas com estudantes municipais, a Prefeitura de Belém, por meio do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Lima Mendes, realizará diversas atividades alusivas ao Dia Mundial do Autismo, que irá acontecer neste sábado (2) e segue até domingo (3).

A programação de sábado (2) vai iniciar as 8h com a 3° Caminhada de Conscientização do Autismo de Mosqueiro, com saída da avenida Getúlio Vargas (rua do Jambeiro) até ao Centro Multicultural Solar das Artes, na Praça da Vila, no distrito, onde serão apresentados os trabalhos artísticos dos alunos desenvolvidos nas salas de recursos multifuncionais, além de apresentação cultural de carimbó, contação de história e jogos adaptados. A caminhada terá apoio da parceria de Associação de Pais de TEA.

Já no domingo (3) dando continuidade a programação, só que dessa vez na Praça Milton Trindade, mais conhecida como Praça Horto Municipal, localizada no bairro Batista Campos, em Belém. Onde vai ocorrer apresentação cultural e artística do poeta Juraci Silqueira e da aluna Hannan Guntemberg, além de exposição de trabalhos dos alunos da EMEI Vanda Célia de Souza, localizada no bairro do Maracacuera, em Icoaraci.

Uma em cada 160 crianças no mundo tem TEA, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Apesar de suas dificuldades de interação social, os autistas fazem parte da sociedade e possui os mesmos direitos de todos. Saber mais sobre o assunto é uma das formas encontradas para combater a discriminação.

A Prefeitura de Belém, através do Crie Gabriel Lima Mendes, realiza com o Programa de Atendimento Educacional Especializado aos Transtornos do Espectro do Autista (Proatea), que atualmente atende 828 alunos com autismo.

O programa proporciona o desenvolvimento do potencial do estudante, a partir de atividades lúdicas, da música, das artes cênicas e plásticas, além de atividades psicopedagógicas de linguagem, psicomotricidade, informática educativa e vivencia sociais, favorecendo a inclusão em espaços, além da escola, como o Bosque Rodrigues Alves e o Museu Emilio Goeldi.

Também é oferecido o serviço de acolhimento para as famílias, de forma multiprofissional e psicossocial, com assistente social e psicólogos, para que eles possam auxiliar os filhos e estimular a cognição, ou seja, a linguagem, além do assessoramento nas escolas da rede municipal. Todos os atendimentos contam com auxílio de estagiário.

Foto: Reprodução site iptc