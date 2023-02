Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo o HRSP em Marabá promove palestras de conscientização sobre o tema

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, realizará, entre 14 e 18 de fevereiro, palestras educativas de conscientização e prevenção, ao alcoolismo voltadas para pacientes e acompanhantes presentes na unidade. A ação é em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo celebrado no dia 18 de fevereiro.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o alcoolismo provoca, 2,8 milhões de mortes por ano no mundo, 100 mil delas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 17,9% da população adulta brasileira consome bebidas alcoólicas de forma abusiva.

A iniciativa da unidade, integra o projeto “ Espera Humanizada”, da Comissão de Humanização, que por meio da equipe multidisciplinar dissemina informações sobre assuntos relacionados a saúde e bem estar.

Durante as palestras serão abordados temas importantes como os impactos do álcool no organismo, embriaguez no trânsito, alcoolismo e saúde mental, além das consequências da doença na vida social e profissional.

A analista de Humanização do Regional de Marabá, Flavia Fernandes, explica sobre como as imformações de conscientização são passadas para os pacientes. “Durante o período de espera para consultas ou exames aproveitamos para fornecer informações educativas sobre temas relacionados à saúde, por meio de folhetos, palestras curtas e outras atividades interativas. Além de aproveitar melhor um tempo ocioso de espera, auxiliamos na conscientização e prevenção de doenças”, enfatiza.

O psicólogo Maycon Silva ressalta que o alcoolismo é um grave problema social e de saúde pública, que tem entre as principais consequências a desestruturação familiar, avanço da violência, abandono da escola ou trabalho, além do surgimento de doenças graves como cirrose, gastrite, entre outras.

“O alcoolismo começa com o consumo social de bebidas alcóolicas, que com o passar do tempo, pode se tornar uma rotina prejudicial para a saúde, atividades e relacionamentos. Algumas pessoas bebem como fuga de decepções ou para lidar com a pressão, e o consumo de álcool passa a ser visto, de forma equivocada, como um escape ou alívio momentâneo”, explica o profissional.

O psicólogo aponta ainda que os principais sintomas da doença incluem a necessidade constante de beber, perda de controle na quantidade de álcool consumida, mudanças na personalidade, além de sintomas físicos devido abstinência como náuseas, tremores, insônia, sudorese excessiva, dor de cabeça, dificuldade de concentração e fadiga.

“É importante que, caso identifique algum dos sintomas ou comportamentos relacionados ao alcoolismo, a pessoa busque ajuda profissional. Além disso, o apoio de amigos e familiares também é fundamental para superar o vício”, ressalta Maycon.

O Sistema Único de Saúde (SUS), oferece atendimento gratuito às pessoas que sofrem com o alcoolismo, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviço que integra a rede básica de saúde dos municípios.

Sobre o Hospital

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso, localizado em Marabá, interior paraense, foi inaugurado em outubro de 2006 e, desde então, é gerenciado pela Pró-Saúde, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade atua como referência para média e alta complexidade, e possui perfil de atendimento com foco nas especialidades de neurocirurgia, traumatologia, ortopedia, urologia, neonatal, hemodiálise, gestação de alto risco, hemodinâmica, cirurgia geral. Conta ainda com Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo o único da região a dispor deste tipo de leito voltado exclusivamente para recém-nascidos, crianças e adolescentes.

Foto: Comunicação Pró-saúde