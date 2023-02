Em Ananindeua, Detran utiliza ambulância do órgão para o transporte de idosa acamada

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) auxiliou, na tarde desta quinta-feira (09/02), no trajeto de uma idosa que necessitava de ambulância em Ananindeua. O atendimento, realizado pelo coordenador de operações do órgão, Ivan Feitosa, reforça o direcionamento da prestação de um serviço humanizado à população.

A filha da idosa Maria de Lourdes Dutra procurou o posto de fiscalização do Detran, em Ananindeua, relatando que mãe necessitava de uma ambulância para auxílio no trajeto da sua residência até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) para a realização de uma ressonância magnética, já que ela só poderia realizar o transporte deitada. Assim que apresentou os comprovantes aos agentes, o pedido foi prontamente atendido, já que o órgão dispõe do equipamento em sua frota, buscando e retornando com a paciente à sua residência.

Adquiridas pelo governo do Estado, em apoio a acidentados em rodovias fiscalizadas pelo Detran, as ambulâncias têm auxiliado o trabalho dos agentes de fiscalização no socorro imediato a vítimas de trânsito.”O Detran dispõe de duas ambulâncias que estão de pronto emprego para qualquer eventualidade diante da necessidade da população e do órgão”, afirma Feitosa.

Durante a Operação Carnaval, que inicia na semana que vem, as ambulâncias estarão em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas e intensificação dos trabalhos do órgão nas rodovias PA-391 e PA-124.

Texto: Leandro Oliveira / Ascom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação