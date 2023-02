Em Ananindeua, Metropolitano entrega novos leitos e moderniza parque tecnológico

Dez novos leitos foram abertos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), no final do ano passado, a unidade ampliou a capacidade de atendimento a pessoas que necessitam de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Com todos os equipamentos necessários para garantir ainda mais qualidade à assistência prestada, após a implementação, o hospital passou a operar com 208 leitos totais, de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, além de cirurgia plástica, exclusivo para pacientes vítimas de queimaduras.

“O Hospital Metropolitano é a principal referência para a região, atuando no tratamento de pessoas com traumas graves, sejam provenientes de acidentes de motos, quedas ou outros fatores. A abertura dos novos leitos vem para suprir essa alta demanda e, mais que isso, garantir uma entrega de qualidade aos pacientes, com um tratamento eficaz, que minimize dores ou qualquer fator negativo”, afirma o diretor executivo do HMUE, Marcelo Azevedo.

Mais investimentos – Logo no início deste ano, o Hospital Metropolitano passou por diversas melhorias, com a modernização do parque tecnológico, aquisição de equipamentos de última geração e reformas.

Entre os principais investimentos estão as máquinas de raio-x, radiologia computadorizada e hemodiálise, além de aparelhos de anestesia, monitores multiparamétricos, que fazem a leitura dos sinais vitais dos pacientes, e vários equipamentos cirúrgicos, usados em procedimentos de alta complexidade.

“As atualizações são conquistas importantes na saúde pública do Estado. Com elas, os usuários terão acesso a um serviço ainda mais ágil e resolutivo”, pontua o diretor Marcelo.

Com todas as melhorias, o impacto no grau de satisfação dos usuários é positivo. Jéssica Costa, de 29 anos, veio de Ipixuna do Pará, nordeste paraense, acompanhar a filha que está em tratamento. Segundo ela, ser encaminhada para o HMUE foi um alívio.

“O cuidado recebido aqui é muito bom, não temos do que reclamar. Na verdade, eu fiquei mais tranquila quando soube que viríamos para cá; chegando aqui só confirmou o que eu acreditava. Minha filha é bem tratada e está se recuperando. Sou muito grata a todos!”, disse.

Modelo assistencial – Dentro da unidade hospitalar, que pertence à rede de saúde do Estado e é gerenciada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), diversos profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros estão à frente do modelo assistencial que prioriza a qualidade e segurança para cumprir a missão principal: salvar vidas.

“Os esforços, tanto nas modernizações de equipamentos, novas contratações e treinamentos estão diretamente ligados ao nosso objetivo principal que é reestabelecer a saúde dos pacientes que precisam do atendimento e estão aqui internados”, pontua o diretor assistencial do HMUE, Clóvis Guse.

O Metropolitano de Urgência e Emergência atende vítimas de traumas complexos vindos tanto da Capital, Belém, quanto dos interiores e também de outros Estados o HMUE.

Somente em 2022, foram realizados mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

Texto de Alberto Dergan

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação