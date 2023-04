Em Ananindeua, ONG de robótica conquista prêmio nacional com apoio da Emater

Desde o ano passado, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) vem doando eletrônicos e mobiliário para uma Organização Não Governamental (ONG) com projetos de robótica desenvolvidos por crianças e adolescentes do entorno do Lixão do Aurá, em Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). São beneficiados diretamente moradores de quatro comunidades, entre 12 e 16 anos, em situação de vulnerabilidade. Já foram doados mais de 700 itens, como computadores e mesas.

Além do objetivo de responsabilidade social, a parceria entre o Governo do Estado e o Terceiro Setor busca destinação adequada de produtos considerados “inservíveis” para a administração pública, porém com grande potencial de recuperação e reciclagem. A oficialização do repasse realiza-se por meio de Termos de Doação.

Samuel Medeiros, de 12 anos, nunca tinha visto frente a frente e nem tocado em um teclado, monitor e cpu (“unidade central de processamento”, em inglês) até participar de um curso de programação para aplicativos, ministrado pelo voluntário Bruno Barbosa, aluno do 6º semestre de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará (UFPA).

“Eu estou achando super legal, vim aqui para conhecer e no futuro me tornar um profissional de computador”, empolga-se o jovem.

Transformação

Há quase uma década a ONG Inovação Gileade atua no segmento de tecnologia cobrindo quatro regiões adjacentes ao Lixão do Aurá: Nova Vida, Olga Benário, Verdejante e Santana do Aurá.

De segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, capacitações, encontros e experimentos movimentam o prédio de dois andares, localizado a 500m do hoje desativado aterro sanitário. O propósito é denominado pela Diretoria como “robótica inclusiva sustentável” com protagonismo juvenil: “O boom da tecnologia nos contextualizou na metodologia ‘maker’, que é ‘faça você mesmo’, trabalhar em equipe, criar, colocar a mão na massa, ousar, oferecer soluções dentro e a partir da modernidade”, explica o fundador, Ricardo Gimenes, graduado em Administração e Direito.

De acordo com ele, o apoio da Emater é “grandioso”: “Funciona bem e ainda ajuda na divulgação da nossa existência, no sentido de revolução e concretização de ideias”, resume.

O volume recebido em doações é consertado e reaproveitado, servindo de ferramentas para laboratório, palestras e aulas, encabeçados por voluntários de faculdades, instituições e pessoas físicas. Aquilo de que não se consegue a restituição funcional vira um surpreendente artesanato de lixo eletrônico.

Em 2022, o trio Garotas Conectadas, formado em exclusividade por meninas, foi premiado em nível nacional em terceiro lugar no Torneio de Robótica First Lego League Challenge (FLL), do Serviço Social da Indústria (Sesi), com um projeto de sensor para canoas e rabetas melhorarem o fluxo e a segurança da navegação nos rios amazônicos.

Os jovens integrantes da ONG também promovem o podcast Maker Cast. O cenário é todo construído a partir de material reprocessado para dois programas semanais, editados e transmitidos no Youtube, no Spotify e no site da Entidade (inovaçãogileade.com.br).

Talentos

Criada pelo pai, autônomo, e pela avó, aposentada, Jennifer Bunschoten, de 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, uma das apresentadoras do podcast, já quis ser engenheira e militar e agora se planeja para a carreira de delegada de polícia: “Aqui somos incentivados a sonhar, e isso é lindo, até porque, nós, mulheres, enfrentamos desafios a mais, de machismo”, conta.

Filha de empregada doméstica e enteado de um entregador de flores, Higor Santos, de 16 anos, estudante do 1º ano do ensino médio e produtor do podcast, pretende cursar faculdade de Computação. Ele pensa que, na vivência na ong, aprendeu disciplina e absorveu senso de coletividade: “É uma oportunidade de compreender e respeitar a nossa história como primeiro passo para criação, inovação e progresso”, diz.

Serviço

Para doar ou conhecer a ONG, interessados podem contactá-la pelo número (91) 98284.3955.

Texto de Aline Miranda

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação