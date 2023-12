Em Ananindeua, operação flagra suspeita de furto de energia em Academia

A quantidade de energia que teria sido furtada conseguiria abastecer cerca de 300 casas durante 30 dias.

Uma operação especial de combate ao furto de energia elétrica, da Polícia Civil (PC), em conjunto com o Departamento de Operações Especiais (DIOE), Centro de Perícias Científicas Renato Científicas (CPC) e Equatorial Pará, desmobilizou na manhã de quarta-feira, 13, uma academia de grande porte, em Ananindeua, por suspeita de furto de energia elétrica.

De acordo com as investigações, o cliente é reincidente nessa prática, e estava sendo monitorado pelos órgãos desde fevereiro, por suspeita de fraude no medidor. O equipamento foi retirado e direcionado ao Inmetro que constatou interferência no medidor fraudado. Após isso, a polícia foi acionada e realizou a perícia no local. Apenas nessa unidade estimasse que a fraude tenha deixado de registrar aproximadamente 22.000 kWH dentro de um período de 6 meses, que equivale ao consumo de 300 casas durante 30 dias.

Os proprietários não estavam no local, mas um inquérito policial foi instaurado, e eles serão intimados pela autoridade policial para prestarem esclarecimentos pela suspeita da prática do crime furto energia.

Como denunciar furto de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar falhas e interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.