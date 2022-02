Em ataque de fúria, homem quebra a própria moto por estar irregular: vídeo

No final da manhã deste sábado, 19, um motociclista foi parado em uma blitz que estava sendo realizada na Travessa 9 de Janeiro com Avenida Nazaré, no bairro de São Brás, em Belém. Segundo informações, durante a averiguação dos documentos, teria sido constatado que o condutor estava com o licenciamento do veículo atrasado, o que faria sua moto ser retida pelos agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) junto da Guarda Municipal de Belém. O motorista ficou revoltado e começou a depredar a moto.

Em um vídeo gravado no local é possível ver o condutor quebrando o veículo, ressaltando que a moto serve para seu trabalho. Ao retirar o tanque, gasolina chega a cair no chão, então um agente da Semob diz que ele pode ser preso.

O homem diz que os agentes estão com sorte, pois se ele tivesse uma caixa de fósforo, tocaria fogo no veículo. Um agente promete prendê-lo caso haja incêndio.

Veja o vídeo:

Fonte; Ver-o-fato/Foto: Reprodução