Em áudios, presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, aparece ofendendo funcionários

Em novos áudios ‘vazados’, o presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, aparece xingando e ofendendo pessoas que trabalham na entidade. As gravações foram obtidas pela ESPN Brasil.

Num dos áudios, ocorrido em julho de 2018, assessores conversavam com Caboclo sobre um “media day” relativo a apresentação do VAR para a disputa da Copa do Brasil. O presidente afastado da CBF é então informado sobre a presença de Sérgio Corrêa, responsável pelo sistema, do instrutor Manoel Serapião e ainda do diretor de arbitragem à época, Coronal Marinho. Ele então respondeu com a frase “treina esses filhos da p***”.

Em outro momento, um dos assessores cita o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o que gera uma reação de Rogério Caboclo.

– Isso é um filho da p*** , mas ele é bom por isso – apontou.

Caboclo, foi afastado por trinta dias da instituição após ser acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ética da confederação.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/CBF