Em Bangu, Gabriel Monteiro vai ficar sozinho em cela de seis metros

O ex-vereador Gabriel Monteiro , preso acusado de estupro nessa segunda-feira (7) , vai ficar isolado em uma cela individual, com 6 metros quadrados, na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro . O isolamento atende a um pedido da defesa do youtuber.

Os advogados de Monteiro alegaram que a condição dele estava em risco, citando que ele teria feito prisões na antiga função que exercia, além de já ter sofrido tentativas de homicídio. A transferência de presídio foi feita na manhã desta quarta-feira (9) . Antes, ele estava em Benfica .

A 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro nessa segunda em um processo a que ele responde por estupro .

O abuso teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma mulher disse que, após conhecer Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul e foi estuprada.

Segundo a vítima, no local, o ex-parlamentar teria usado de violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher.

O ex-vereador também é acusado da prática de outros crimes sexuais, inclusive por filmar relações íntimas com uma menor e, por isso, foi cassado. Ele é a cusado de assédio moral contra assessores e de forjar situações para produzir conteúdos em suas redes sociais . Monteiro responde a todos esses crimes na Justiça.

Antes de ir para a delegacia, o acusado gravou um vídeo negando que teria cometido o crime de estupro e disse que vai provar sua inocência.

Em audiência de custódia na tarde dessa terça-feira (8), a juíza Rachel Assad da Cunha manteve a prisão preventiva do ex-vereador .

Na ocasião, também foi determinado que a Secretaria de Administração penitenciária (Seap) colocasse Monteiro em um presídio que “assegure a sua integridade física”.

Gabriel Monteiro teve o mandato cassado em agosto deste ano pela Câmara de Vereadores . Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar, após acusações de abuso sexual e moral, estupro e exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade na internet.

Fonte: IG/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil