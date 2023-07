Em Barcarena, ‘Qualifica Pará’ certifica mais 100 concluintes de cinco cursos

Mais 100 alunos do Programa Qualifica Pará foram certificados durante agenda de trabalho do governador Helder Barbalho nesta terça-feira (25), no município de Barcarena, na região Nordeste. Os alunos são concluintes dos cursos de Culinária Básica, Habilidade em Salão de Beleza, Artesanato em Madeira, Manipulação de Frutas e Manutenção de Celular.

“Hoje estamos com uma agenda que envolve entregas de prédios, de documentações e benefícios importantes à população, entre eles o terreno onde será construída a Usina da Paz de Barcarena, projeto que cuida da vidas das pessoas e olha para aqueles que mais precisam. Parabenizo aqui os alunos do Programa Qualifica Pará, e desejo que todos possam seguir suas vidas agora com uma condição melhor, a partir dos cursos de qualificação profissional”, frisou o governador.

Elaine Barbosa fez o curso de Manipulação de Frutas. Ela, que trabalha atualmente em serviços gerais, viu na qualificação uma oportunidade para investir em outro segmento. “Onde eu moro tem muitas frutas. O curso foi muito bom e superou todas as minhas expectativas. Eu acredito que vai melhorar muito mais a partir dessa experiência. Muitos não têm condições de pagar por capacitação, então o curso traz essa oportunidade. Penso em investir nesse negócio”, contou.

Para Leonice Castro, agente administrativa, o curso de Artesanato em Madeira incentiva a preservação do meio ambiente. “Como eu trabalho com o meio ambiente, por meio da reciclagem, na minha comunidade a gente precisa movimentar a economia, e através do cursos eu consegui participar de um edital, onde apresentei o trabalho com a madeira. Tive a oportunidade de gerar renda através desse artesanato. Aqui, eu junto a madeira e o corte da garrafa, reaproveito o material, já contribuindo com o meio ambiente”, ressaltou.

Em todos os municípios – O “Qualifica Pará” já atendeu cerca de 30 mil pessoas nos 144 municípios paraenses. São 45 cursos, nas áreas de estética, administração, serviços, construção e comércio. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

“Em Barcarena, 100 pessoas que se qualificaram por meio do programa, criado pelo nosso governador, com o intuito de contribuir com a empregabilidade das pessoas, aumento das possibilidades e, em especial para os jovens, acesso ao mercado de trabalho, e com isso gerar renda e crescer na vida. Os cursos são de duração média e incentivam que essas pessoas saiam habilitadas para se relacionar com o mercado, seja no emprego formal ou no empreendedorismo. Nós já estamos elaborando uma nova etapa para este ano, para dar continuidade nesse processo de qualificação”, informou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará