Em Belém, 40% da água tratada é desperdiçada em vazamentos e ligações clandestinas

Um estudo do Instituto Trata Brasil mostra que Belém perde mais de 40,37% da água tratada, com vazamentos e fraudes. O levantamento foi feito com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2019.

O problema é crônico e atinge toda a população da capital com a falta de água nas torneiras. Umas das causas é o desperdício e as tubulações antigas. Na Vila da Barca, por exemplo, as tubulações estão enterradas na lama. Em algumas áreas da cidade, a população sequer tem o serviço ou tem de forma extremamente precária.

A dona de casa Maria Leal é uma delas, que saía de casa com uma bacia de louça suja para lavar em uma torneira na rua. “Não tinha água para nada… para fazer comida, lavar roupa, tomar banho, para fazer tudo”, ela conta.

No Pará, a quantidade de água tratada que escapa antes de chegar às torneiras é equivalente a 155 piscinas olímpicas, que tem 1.890 mil litros de água. O desperdício de água em vazamentos e fraudes é de 292.950 litros, por dia, no estado.

Pedro Scazufca, pesquisador do Trata Brasil, explica que “quando se reduz as perdas, é possível produzir menos para atender a mesma quantidade de pessoas e com isso o custo é menor”

O presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Antônio de Angelis, diz que a perda está dentro da média, mas “isso não conforma”. Ainda segundo ele, o investimento da obra de substituição de redes de tubulação é de R$250 milhões e vai beneficiar mais de 800 mil habitantes, em mais de 20 bairros de Belém. A Cosanpa, afirma Angelis, tem adotado estratégias para melhorar o abastecimento na cidade.

“Estamos fazendo um trabalho nessas regiões da periferia de ampliação, para as redes chegarem até a periferia, eliminando toda rede e ramal clandestino, pois uma ligação clandestina equivale a dez ligações normais”, afirma.

Já em relação ao esgoto, Belém tem índice de 26% e está longe da meta do novo marco legal do saneamento de 90% até 2033.

Fonte: G1