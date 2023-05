Em Belém, CIIR realiza Processo Seletivo para aplicador ABA

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está promovendo Processo Seletivo com oferta de vagas para Aplicador ABA, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD’s) no certame. Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br, até o dia 23 de maio.

Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (RH) da instituição. Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local de realização de provas e entrevistas.

Conhecimentos e habilidades – Para concorrer ao cargo, os candidatos devem possuir ensino superior em andamento nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional ou pedagogia; informática básica; cursos livres de análise do comportamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA)/Desenvolvimento atípico.

Entre as principais atividades desenvolvidas estão: aplicar programas de ensino em ABA; confeccionar materiais e recursos para os atendimentos; manejar comportamentos inadequados sob supervisão do terapeuta; além de participar de treinamentos e supervisões.

O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações pelos telefones: (91) 4042.2157 / 58 / 59.

