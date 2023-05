Em Belém, Concerto Didático da Amazônia Jazz Band encanta e ensina estudantes

Na tarde da última segunda-feira (15), a Amazônia Jazz Band (AJB) realizou mais um Concerto Didático, que tem a proposta pedagógica de que concerto é para ouvir os clássicos e para começar a se encantar. O projeto foi apresentado para público de 341 crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas da Região Metropolitana de Belém.

Os Concertos Didáticos são apresentações gratuitas dedicadas a estudantes do ensino fundamental e médio e instituições sociais. São feitas sob medida para que crianças e adolescentes deem seus primeiros passos na música instrumental. O objetivo também é desmistificar a música instrumental, variando as formas de apresentar as composições às crianças e jovens.

Com uma ótima sintonia e dinâmica nas apresentações, a experiência do maestro Eduardo Lima, titular da AJB, com a área pedagógica é vasta, com atuação na educação musical de jovens de todas as origens sociais. Bacharel em Educação Artística com Habilitação em Música, pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), Lima ressalta que esses concertos têm que possuir algum diferencial, e precisam ser algo novo para as crianças, por isso, apresentou a orquestra com uma abordagem mais informal.

“Música tem que ser divertimento. Não pode se tornar algo não prazeroso; a criança tem que gostar de ouvir a música”, e continuou. “Criança aprende mais facilmente quando associamos conteúdo aos exemplos. Todo o repertório tinha algo a se observar. Elas permaneceram atentas, interagiram e a apresentação pareceu algo interessante para elas. O importante é despertar a curiosidade nelas e acredito que conseguimos esta façanha”, finalizou, sorrindo.

A maioria das crianças presentes nunca tinha assistido à alguma apresentação de música instrumental. A aluna Jessianny Farias, de 10 anos, ficou surpresa com tudo que viu. “O Theatro da Paz é como se fosse a extensão da casa da gente. Parece um castelo de princesa de tão lindo. Um lugar de cultura e muita criatividade, disse a aluna.

Repertório – O repertório, que teve duração de uma hora, foi divertido e eclético. As cinco primeiras músicas foram trilhas de filmes consagrados no cinema, desde os sucessos mais antigos, mesclando com as novas produções. O concerto didático abriu com “Game of Thrones”, música do compositor Ramin Djawadi. Na sequência, “Missão Impossível”, uma franquia que foi criada em 1966 por Bruce Giller, sucesso até a atualidade.

A terceira música a ser executada foi “Os Vingadores’. Os protagonistas do filme já se consolidaram como uma das principais equipes de super-heróis dos quadrinhos e ajudaram a popularizá-la nos cinemas. O responsável pela criação de “Os Vingadores” foi Stan Lee.

A quarta música foi ‘Os Caça-Fantasmas’, outro grande clássico dos cinemas mundiais. É um filme americano de 1984, dos gêneros fantasia, aventura, ficção científica e comédia. Em seguida, outro clássico do cinema, ‘Superman’, com música de John Williams.

E para esquentar mais a tarde, carimbó, cumbia, merengue e lambada que levantaram o público. De acordo com Leandro Souza Oliveira, de 11 anos, terminar com o ritmo da terra é sucesso. “Para gente foi uma grande e feliz surpresa. Nos reconhecemos imediatamente”, afirmou.

Texto: Úrsula Pereira/Ascom Theatro da Paz

Fonte: Agência Pará/Foto: Lucas Mont/AScom/TP