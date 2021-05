Em Belém, Denarc prende homem por tráfico de drogas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos – Denarc, efetuou a prisão de um homem, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nesta sexta-feira, 28, em Belém. Diante de muitas denúncias anônimas, os informantes afirmavam que o investigado estava comercializando drogas ilícitas em frente à sua residência, desta forma os agentes iniciaram diligências para apurar os dados recebidos, os ratificando ao verem o infrator com uma quantidade do material ilegal em mãos. Os policiais civis obtendo esta confirmação, se encaminharam para o bairro da Sacramenta, no qual verificaram o fluxo de pessoas, característica da venda ilegal. A equipe de policiais em via pública abordou o delituoso com duas porções da mesma droga avistada anteriormente. Na sequência, após a permissão do indivíduo, uma busca foi feita e encontraram mais duas porções de maconha, provavelmente preparadas para embalo, meio quilo da mesma droga e 20 papelotes de cocaína. Deste modo, o preso foi levado para a Divisão responsável pela ação junto ao material apreendido, e responderá pelo crime cometido.

por Rafaela Silva

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/ Foto: Ascom