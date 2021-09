Em Belém, distribuição de cestas de alimentos ajuda portadores de HIV/AIDS em situação de vulnerabilidade

A equipe da Coordenadoria de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan) realizou mais uma distribuição de cestas de alimentos para a população portadora de HIV de Belém.

As atividades começaram por volta das 22h de quinta até as 15h da sexta. Trata-se de um conjunto de ações com a finalidade de diminuir o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar e nutricional em segmentos sociais em situações de vulnerabilidade, que fazem parte do projeto Cesta Nutrir Juntos, uma iniciativa da Copsan, em parceria com a Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos (SECDH) e o Comitê Arte Pela Vida.

As atividades iniciam com a coleta de frutas, verduras e hortaliças doadas pela equipe da Central de Abastecimento do Pará (Ceasa), sob a coordenação do tecnólogo de alimentos, Matheus Barbosa.

Os produtos são levados para a sede da Copsan, onde ocorre a seleção e higienização dos alimentos coletados sob a supervisão do nutricionista Alan Kardec Abreu.

Até dezembro previsão é entregar 3 mil cestas de alimentos

Foram montadas 50 cestas de alimentos e distribuídas para as pessoas portadoras de HIV/Aids e entre outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade ou escassez de alimentos.

Com o intuito de aumentar o número de beneficiados, a Copsan constrói um quintal ecológio em sua sede, onde serão plantadas hortaliças (cheiro-verde, alface, couve, salsa, hortelã, entre outros produtos).

“A meta é que até o final do ano é entregar 3 mil cestas de alimento” explica a coordenadora da Copsan, Merilene Silva Costa. “Também queremos incluir os moradores em situação de rua como público alvo do projeto”, reforça Merilene.

A escolha do público alvo é definida em consenso entre as instituições envolvidas no projeto. Todas as ações estão correlacionadas à pesquisa que essas instituições estão desenvolvendo sobre o índice da insegurança alimentar municipal.

Merilene reforça, que a Copsan sempre busca novas parcerias, tanto de órgãos públicos quanto de corporações privadas.

Texto: Rayane Lopes

Fonte: Agência Belém