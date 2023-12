Em Belém, Escola de Eletricistas forma turma exclusivamente de mulheres

Segundo ciclo de 2023 do projeto da Equatorial Pará, em parceria com o Senai, também profissionalizou 24 profissionais, de uma turma mista, em Marabá.

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Equatorial Pará formou as turmas do segundo ciclo de 2023 da Escola de Eletricistas. Em Belém, 25 alunas da turma exclusiva de mulheres concluíram a formação. Em Marabá, mais 24 profissionais, da turma mista, receberam os certificados. O projeto é uma iniciativa da distribuidora de energia em parceria com o Senai.

Com os novos profissionais que se certificaram hoje, a Escola de Eletricistas no Pará soma 147 formados desde o início do projeto, com muitos deles já no mercado de trabalho. Em 2022, foram 48 eletricistas formados pelo projeto, e neste ano mais 99, somando o primeiro e o segundo ciclo.

Turma exclusiva para mulheres

A iniciativa, que ocorreu pela segunda vez na capital paraense, tem o objetivo de ampliar a representatividade feminina nas operações, com qualificação profissional e tecnológica gratuita. Vale ressaltar que, no período, tanto os alunos de Belém e Marabá também receberam uma bolsa de incentivo com o objetivo de auxiliar na subsistência.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a Escola de Eletricistas para mulheres é importante para a busca da equidade de gênero e, também, da promoção da inclusão social.

“Com essa iniciativa, a distribuidora assume um papel importante para o estado ao inserir mulheres qualificadas no mercado de trabalho. Além disso, contribui com a inclusão social e representatividade feminina, levando mulheres para um mercado que em sua maioria é formado pelo público masculino”, destaca Michelle.

Para a aluna Layse Santos, de 27 anos, o curso é uma porta que se abriu para novos sonhos profissionais. Ela, que também é da área de enfermagem, espera, a partir de agora, trabalhar com o setor elétrico.

“Para mim é um desafio por eu ser de uma área hospitalar. Quando a Equatorial disponibilizou essa qualificação, me chamou atenção e curiosidade. Não tenho dúvidas que essa formação abrirá muitas portas para o mercado de trabalho que é algo que busco há muito tempo”.

Vale destacar que todas as profissionais formadas participarão do processo seletivo da empresa Dínamo, parceira da Equatorial, para possível contratação.

O Curso

Com duração de 3 meses e meio, a Escola de Eletricistas abordou assuntos teóricos e práticos, além de aulas de direção defensiva e condução de veículos com tração 4×4. As alunas tiveram, também, cursos comportamentais com o objetivo de apoiar no desenvolvimento de habilidades cognitivas como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal e estruturação do Projeto de Vida por meio da carreira na área de energia elétrica.