Em Belém, Galeria Benedito Nunes recebe exposição coletiva “Nós Cartográficos”

Nesta quinta-feira (15), a Galeria Benedito Nunes, localizada na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém, receberá a exposição coletiva “Nós Cartográficos”, a amostra está entre as obras contempladas pelo Prêmio Branco de Melo 2023. Com entrada gratuita.

Entre os artistas que serão apresentados na exposição está graduados dos cursos de artes visuais da UFPA, da Universidade da Amazônia (Unama), assim como discentes em formação na universidade.

Sobre “Nós Cartográficos”

A exposição resulta de uma pesquisa poética sobre a visualidade e simbologia de arcanos maiores das cartas de tarot, retratando diversas reflexões que apontam para caminhos de cunho social, político, identitário, simbólico e subjetivo, que foram sendo desenvolvidos nos últimos dois anos.

As obras apresentam em sua expografia a individualidade do trabalho de cada artista, assim como a complexidade do veiculo pelas costuras, conectando e expandindo significados, contando ainda com recursos audiovisuais em seu processo de produção e pesquisa, além de ser adaptada e pensada na acessibilidade e inclusão para diversos públicos.

Serviço:

Exposição “Nós Cartográficos”

Local: Galeria Benedito Nunes, subsolo da Fundação Cultural do Pará (FCP)

Data: 15/06/2023

Horário: 19h

Entrada Gratuita

Foto: David Alves / Ag.Pará