Em Belém, IECG ganha novos técnicos em Música

“Foi uma vitória alcançada, vencemos obstáculos no decorrer do curso, mas entendemos que com perseverança a gente chega onde quer. Tudo o que está acontecendo no mundo só fez aumentar em nós o desejo de conquistar a tão sonhada formatura, e ela aconteceu”, contou Dayana do Rosário, a mais nova técnica em Música formada com habilitação em violino, e que agora pretende se posicionar no mercado de trabalho.

Dayana foi uma dos 27 alunos concluintes do Curso Técnico em Música, com habilitação em canto lírico, instrumento e regência, das turmas de 2018/2019 que receberam os diplomas em uma cerimônia realizada no último dia 30 de setembro, no Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) pelas mãos da profª. Glória Caputo, superintendente da Fundação Carlos Gomes (FCG); prof. Joel Costa, diretor de ensino do IECG e prof. Álvaro Humberto Dias, coordenador do curso.

A formatura foi realizada na Sala Ettore Bosio, tradicional sala de concertos do Instituto. Na cerimônia, o professor de piano Sérgio Sena executou a abertura musical do evento que, devido as medidas de prevenção, contou apenas com os pais dos formandos.

Os alunos escolheram como paraninfo das turmas o prof. Álvaro Humberto Dias. As turmas foram nomeadas como Itacy Silva, em homenagem à professora da disciplina de teoria musical do curso. A escolhida como homenageada foi a musicista Eliane Fonseca, que ministra aulas de canto coral.

Como oradora das turmas, a formanda Mariluz Vidonho salientou em seu discurso quão gratificante foi para ela e os colegas completar o curso técnico, reforçando que toda a dedicação e persistência foram fundamentais para a chegada até o momento do recebimento do diploma.

Na ocasião, os gestores falaram sobre a importância do ensino musical no estado e os desafios que os formandos tiveram que enfrentar devido a pandemia global, salientando que os esforços foram bem empregados, pois os alunos estão bem preparados para o mercado de trabalho.

O professor e coordenador do curso, Álvaro Humberto Dias, expressou que os alunos podem ter o IECG como sua casa, um local sempre aberto para receber suas contribuições, mantendo assim um vínculo eterno. “Vocês são como pássaros e o IECG como o seu ninho, queremos que vocês aprendam a voar alto e sigam seus caminhos, sabendo que podem sempre voltar e compartilhar o que aprenderam pelo mundo”, discursou o coordenador.

A solenidade encerrou com a superintendente da FCG, profª. Glória Caputo, agradecendo a dedicação dos professores e musicistas que atuam na secular instituição, que é referência no ensino público de música no Estado e figura como uma das mais importantes do país.

Texto: Mayave Ribeiro/Ascom FCG

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará