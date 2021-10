Em Belém, motorista de aplicativo rouba mercadorias de passageiros com fundo falso em carro

O homem enganava as pessoas para roubar compras e objetos que ficavam no bagageiro do veículo

Um passageiro de um aplicativo de corridas denunciou o motorista após ter parte de suas compras roubadas. Ele fez a corrida no final de semana, no conjunto Sevilha, em Belém, e algumas de suas mercadorias teriam ficado no veículo, após ser enganado. A suspeita é de que o condutor teria usado um fundo falso no porta malas do carro para esconder as compras. As informações são do Portal Belém City.

A vítima disse à polícia que o motorista teria se oferecido para ajudar a colocar as compras no porta-malas do carro. No entanto, quando foi desembarcar, o passageiro deu falta de parte das compras.

Em nota, a Polícia Civil da Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado, afirmou que está investigando a ocorrência para identificar e prender o suposto autor do crime. Qualquer informação sobre o ocorrido pode ser repassada via disque-denúncia pelo número 181.

Fonte: O Liberal