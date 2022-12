Em Belém, nutricionista da Policlínica orienta sobre alimentos nas festas de final de ano

Manter o equilíbrio alimentar durante as festas de fim de ano é essencial para evitar prejuízos como retenção de líquidos, alterações intestinais e até ganho de peso. A variedade de doces, salgados e frituras que, geralmente, fazem parte do cardápio durante o período, colaboram para uma alimentação desequilibrada, pobre em nutrientes e que chega a ser maléfica para a saúde.

De acordo com Alessandra Macedo, nutricionista que atua na Policlínica Metropolitana, em Belém, é possível conciliar as celebrações de fim de ano com uma boa alimentação. “Uma alimentação equilibrada pode melhorar a qualidade do sono, reduzir o estresse, aumentar a disposição, e prevenir doenças como anemia, hipertensão, distúrbios metabólicos, problemas renais e intestinais, entre outros”, disse.

“Por isso, neste período de fim de ano, devemos manter a rotina normal das refeições antes da ceia. O ideal é que as pessoas não fiquem muito tempo sem se alimentar, e façam pequenos lanches no final da tarde, com frutas ou saladas e mais uma proteína. Isso ajudará a não sentir tanta fome na hora da ceia”, explica a profissional.

Alimentação – É importante ser seletivo com carboidratos e açúcares. Quando muitas dessas opções são apresentadas em uma mesma refeição, é interessante escolher apenas uma delas. “No momento da ceia, sempre opte por aperitivos que geram saciedade como castanhas, nozes, amêndoas, frutas cítricas, frutas secas, queijos com tomate seco. Além disso, é interessante iniciar as refeições com a salada, que também pode levar fruta em sua composição”, pondera a nutricionista.

A especialista explica, ainda, que o ideal é sempre utilizar temperos naturais, evitar as frituras e dar preferência para as preparações assadas. “As bebidas também podem ser altamente calóricas. Por isso, como bebida alcoólica, é preferível os vinhos. Já as não alcoólicas, os sucos naturais, águas saborizadas ou coquetéis”, acrescenta Alessandra.

Atendimento

O serviço de nutrição contempla o rol de atendimentos multiprofissionais disponibilizados pela Poli Metropolitana, onde, mensalmente, 600 atendimentos são disponibilizados. “Na unidade, o setor tem como objetivo verificar as deficiências ou detectar excessos de nutrientes dos pacientes, indicando um cardápio exclusivo para que a alimentação seja feita de forma adequada e saudável. Além disso, o serviço clínico da Poli acompanha os pacientes com doenças que devem ser tratadas em conjunto com um planejamento alimentar”, afirma Alessandra.

Os atendimentos são feitos através da Regulação Estadual, ou por meio de interconsultas, indicadas por especialistas da própria unidade, como explica o diretor executivo da Policlínica Metropolitana, Anderson Albuquerque. “É um serviço 100% gratuito e agendado. Assim como em todos os atendimentos feitos na unidade, o paciente irá agendar a sua consulta por regulação ou por encaminhamento interno da unidade, após avaliação de especialista”, finaliza.

SERVIÇO

A especialidade atende adultos e crianças de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h. Os agendamentos são feitos pelo WhatsApp (91) 98521-5110 ou pelo e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

Texto da Ascom Poli Metropolitana

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará