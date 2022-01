Em Belém, PC cumpre mandado de prisão por sentença condenatória

A Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana do Guamá, deu cumprimento ao mandado de prisão por Sentença Condenatória contra um homem condenado pela prática do crime de roubo qualificado, na última quinta-feira (27), no bairro Guamá, em Belém.

O acusado foi condenado a cumprir pena de cinco anos de reclusão no regime semiaberto, após mandado expedido pela 4a. Vara Criminal de Belém.

Após todas as medidas cabíveis, o preso foi transferido para o Sistema Penitenciário e está a disposição da justiça para cumprimento da pena.

Fonte: Polícia Civil do Estado do Pará/Foto: Divulgação