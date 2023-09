Em Belém, “Pit Stop Educativo” do Detran abre Semana Nacional de Trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) deu início à sua programação da Semana Nacional de Trânsito 2023, na manhã desta segunda-feira (18), com um “Pit Stop Educativo” na Avenida Centenário, em Belém. Localizadas em um ponto entre a Av. Júlio César e Av. Bruno Sechi, as equipes abordaram os condutores fornecendo orientações sobre comportamento seguro nas vias e fatores de risco que mais comprometem a vida no trânsito.

“A ação de hoje se dá para que a gente possa conversar com motoristas, ciclistas e motociclistas sobre o trabalho de conscientizar e garantir o respeito às leis de trânsito. A gente entende que, ao conversar e trocar informações sobre os fatores de risco, isso faz com que consigamos ter um trânsito mais seguro e humano”, explica Renata Coelho, diretora geral do Detran.

Os principais pontos destacados com a ação são os comportamentos responsáveis no trânsito: se beber, não dirigir; não dirigir em excesso de velocidade; fazer o uso do capacete; afivelar o cinto de segurança; e não usar telefones celulares.

“Achei que fosse uma fiscalização de rotina e me surpreendi com a ação. Eu dirijo há quase 30 anos e nunca havia sido parada para receber um incentivo sobre como dirigir com segurança. Isso é excelente porque, além de mim, muitas pessoas serão abordadas, e é uma maneira da gente começar a se corrigir, afinal, não é só a nossa vida, mas são várias vidas que dependem deste processo de conscientização no trânsito”, conta a motorista Helen Pimenta.

O diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia, explica ainda que a programação do Detran irá se estender por todo o estado. “Aqui em Belém vamos ter palestras em escolas, empresas, e um seminário, na quinta-feira (21), sobre trânsito. Vamos realizar ações em Marabá, Santarém e quatro cursos em Capanema, Abaetetuba, Marabá e Santarém com o objetivo de qualificar melhor os agentes de fiscalização de trânsito de municípios polo para que possamos dar uma qualidade melhor também para o trânsito municipal”, declarou.

Programação – A Semana Nacional de Trânsito ocorre, anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de incentivar um trânsito mais seguro. Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997, a Semana enfatiza, por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, a necessidade de seguir as normas para maior segurança nas vias.

No dia 20, a programação oficial do Detran será aberta a Santarém, no oeste paraense, com a entrega de certificados e ações educativas para motoristas e pedestres.

Já no dia 21, na capital paraense, uma mesa-redonda sobre veículos elétricos será realizada com a presença de palestrantes da área. A iniciativa visa discutir os benefícios dos veículos elétricos para o meio ambiente e a mobilidade urbana, além de apresentar tendências e perspectivas no segmento.

No dia 22 será realizado um workshop sobre educação e legislação de trânsito com o objetivo de capacitar agentes de trânsito, educadores e estudantes, para que possam atuar de forma mais eficiente na conscientização da população sobre as normas de trânsito. No mesmo dia será lançado o Projeto “Trânsito nas Escolas”, que enfatiza uma atuação lúdica dos conceitos de trânsito, orientações gerais para segurança viária e sobre os principais fatores de risco. A proposta é preparar alunos (crianças e adolescentes) para a adoção de comportamentos seguros no trânsito, seja como pedestre, passageiro ou condutor.

No período de 20 a 22, os municípios de Abaetetuba, Capanema, Marabá e Santarém receberão o Seminário de Qualificação para Agentes de Operação e Fiscalização dos Órgãos Executivos Municipais de Trânsito, com ações formativas voltadas aos agentes dos órgãos de trânsito locais, para uma atuação em conformidade com o CTB. Em Belém, de 25 a 29, o seminário de qualificação será voltado aos agentes do Detran.

Texto: Asdecom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação