Em Belém, prefeitura vacina agentes de limpeza pública

A Prefeitura de Belém deu continuidade à vacinação contra a Covid-19 das pessoas dos grupos considerados prioritários e de atividade essencial nesta quarta-feira, 26.

Os agentes de limpeza urbana, conhecidos popularmente como garis, estão dentro dos grupos de atividade essencial e receberam a segunda dose da vacina.

Eles foram vacinados no Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) e nas instalações das empresas terceirizadas, Terra Plena, Sólida Construção e B.A. Meio Ambiente, que prestam serviços para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

O agente de limpeza Osiel Souza, que pegou Covid em março de 2020, afirma que ser vacinado é um alívio para quem trabalha limpando as vias de Belém. “Pra gente que trabalha na área da limpeza pública e tem contato com vários tipos de materiais, que as pessoas jogam nas ruas – máscaras, garrafas, papéis -, a gente vai varrendo e limpando, mas fica aquele medo de pegar outra vez o vírus. A vacina chegou em uma boa hora para a gente”, afirma o gari.

Em média, 1.7 mil agentes são os responsáveis pela coleta do lixo domiciliar, retirada de entulhos, capinação de vias e limpeza de canais e esgotos de Belém. Esses trabalhadores receberam a primeira dose do imunizante da Astrazeneca e em agosto receberão a segunda dose.

“Esses trabalhadores estão no dia-a-dia na coleta de resíduos sólidos da nossa cidade, então é fundamental que eles estejam vacinados para poder fazer o trabalho com toda a dignidade que eles merecem” ressaltou a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim.

Texto: Maicon Gomes

Fonte: Agência Belém