Em Belém Servidores da rede pública realizam protesto na av. Almirante Barroso

O protesto realizado por trabalhadores da rede pública do Estado do Pará começou as 9h da manhã desta quarta-feira em Belém , fechando a avenida almirante Barroso ,começando na av. Dr. Freitas em frente ao Palácio dos Despachos, e seguiu ainda pela manhã por volta das 10h, até a sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), onde já estavam a espera dos manifestantes para se reunir concursados do corpo de bombeiros e da Polícia Militar, a manifestação juntou dezenas de servidores das categorias da saúde , educação, agentes de trânsito entre outras categorias.

Eles protestam em prol de busca de melhorias nas condições de trabalho, nas reivindicações, os servidores de saúde pedem realinhamento do salário mínimo, reajuste salarial de 31,58%, aumento do auxílio alimentação, o PCCR, concurso público, fim das terceirizações, e reajuste das diárias para R$ 330. Servidores do Detran cobram concurso no órgão de trânsito, o que não ocorre há 19 anos segundo a categoria. os manifestantes pedem que a titular da Seplad, secretária Hana Ghassan, receba representantes das categorias para negociação.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou “que já reúne com todas as entidades para tratar sobre as pautas solicitadas” explicou em nota

Por: Thays Garcia