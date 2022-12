Em Belém, Sesi-SP é campeão geral do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação

O Sesi de São Paulo é o campeão geral do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão -Troféu Maurício Bekenn finalizado, neste sábado (4), na piscina do parque aquático da Universidade Estadual do Pará (UEPA), em Belém. A competição foi realizada com o apoio do Governo do Estado.

Para chegar ao título, o Sesi somou 2093,50 pontos durante os cinco dias de competição. O Flamengo terminou na segunda colocação com 1536 pontos, seguido do Tênis Minas Clube, com 1164 pontos.

O treinador da categoria Infantil do Flamengo, Diego Uchôa, comenta o desempenho da equipe durante esses cinco dias. “Os atletas conseguiram diminuir seus tempos e ganhar medalhas. Isso representa um trabalho de um ano inteiro, mas independente do resultado, é importante que os atletas nadem bem e conquistem seus objetivos. Então, estar no pódio é um resultado dessas pequenas conquistas”, frisa o técnico do CR Flamengo.

Com 30 nadadores, a delegação do Minas Tênis Clube concluiu a competição com 18 premiações, de acordo com o quadro de medalhas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

“Nós viemos com 30 atletas, com uma determinação e garra muito grande para representar o nosso clube. É um grupo que evoluiu muito dentro da competição. Tivemos resultados muito expressivos, não só em relação a tempo, mas em superações e determinações. Estamos saindo do campeonato muito satisfeitos com o que eles apresentaram”, comenta Lídia Mello, treinadora.

Entre os medalhistas, estava Bento Lemos, no qual faz parte da equipe do Minas. O nadador que conquistou a medalha de prata, nos 100 metros peito; bronze, nos 100 metros costas, e outra bronze, nos 200 metros peito, conta que o apoio da equipe é importante durante a disputa.

“A minha equipe é excepcional, todo o grupo é bem unido, torcendo um pelo outro e isso ajuda a gente a crescer. Competir pelo clube é muito bom, já que me dá toda a estrutura desde o treino até a competição”, disse o atleta.

“Foram cinco dias intensos de competição. Muitos atletas tiveram excelentes performances. Queremos agradecer à FPDA por todo esforço para realizar esta competição muito importante da modalidade”, disse Nivan Noronha, titular da Seel.

O Campeonato Brasileiro Infantil, organizado pela CBDA, em parceria com a Federação Paraense de Desportos Aquáticos, foi disputado por nadadores de 13 e 14 anos, e reuniu na capital paraense 546 atletas, de 111 clubes brasileiros.

“O esforço foi muito grande e o resultado disso foi um sucesso, aprendizado muito grande. O Pará, com certeza está preparado para receber o calendário de 2023, com cinco modalidades olímpicas. É o Pará resgatando os esportes olímpicos e voltando ao cenário nacional”, conclui Mauro Freitas, presidente da Federação Paraense de Desportos Aquáticos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação