Em Belém, solenidade e anúncio de novo concurso marcam promoção de 432 bombeiros militares

No final da manhã desta terça-feira (26), o governador Helder Barbalho e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó, promoveram 432 bombeiros militares no estado. O ato foi marcado pela cerimônia de “Troca de luvas e divisas”, em que 415 praças e 17 oficiais foram promovidos aos postos e graduações imediatas na corporação. A solenidade foi realizada no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em Belém.

Na oportunidade, o governador Helder Barbalho adiantou que, ainda nesta semana, será anunciado e detalhado um novo concurso público para ampliação do atual efetivo do Corpo de Bombeiros.

“É fundamental que possamos reconhecer o talento, o envolvimento e respeitar a carreira de nossos militares. O que nós estamos aqui promovendo é a garantia com que estes colaboradores, estes profissionais que salvam vidas, que cuidam da população, possam ser vistos, sendo enxergados e motivados a bem servir a população. Agora é uma nova missão, alçando uma nova patente, um novo desafio, mas sempre imbuídos em cuidar do povo do Pará”, afirmou Helder Barbalho.

“Além disso, teremos mais concurso público. Neste momento, estamos formando cerca de 450 alunos para, ainda este ano, adentrarem a corporação. Nesta semana já lançaremos um novo edital para o Corpo de Bombeiros, somando-se aos esforços que estamos fazendo no Sistema de Segurança, em que anunciamos, na semana passada, o início das inscrições para as provas da Polícia Militar com 4.400 vagas e, agora, do Corpo de Bombeiros para continuar avançando na segurança pública por todo o Pará”, completou o chefe do Executivo estadual.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó, explica que a data de 25 de setembro é especial por ser referência na promoção dos militares. Benjó avalia que o acesso a novas patentes impacta positivamente na contraprestação de serviços ofertada à população paraense.

“Como comandante-geral do Corpo de Bombeiros, para mim é um momento singular, uma grande honra. Hoje temos a promoção de 432 militares, e isso representa quase 40% da tropa. É um recado muito positivo, fortalecendo a autoestima, e acima de tudo, sinalizando esse espírito de servir à sociedade com os serviços de bombeiros militares, previstos na Constituição”, comemorou o comandante.

Já o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, reforçou que a gestão atual reconhece e valoriza o trabalho prestado pela instituição. “O Corpo I Militar do Pará, este ano, principalmente, tem passado por situações realmente históricas, com grandes promoções no mês de abril e essas de agora. Isso é o reconhecimento, merecimento da nossa tropa, de praças, oficiais que trabalham diuturnamente salvando vidas”, disse.

Conquistas – Para o oficial Guilherme Torres, promovido à patente de Tenente-coronel, a data celebra um histórico de dedicação profissional e superação pessoal.

“Com relação à emoção, é tão grande e tão forte que é até difícil de descrever, né? Porque isso representa empenho. Desde o início da carreira, quase 20 anos se dedicando aqui com muito suor, sangue e e esses momentos assim, de reconhecimento, a gente se sente valorizado”, explicou.

O novo Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros acredita que a promoção de militares impacta nos atendimentos prestados pela instituição. “A gente fica mais motivado. Parece que renova, né? Como se fosse um novo caderno em branco para reescrever uma nova história, um novo ciclo. E isso é muito gratificante, é muito renovador”, avaliou.

Alegria e motivação também não faltam ao novo subtenente do Corpo de Bombeiros, Jocyvaldo Durans. “Hoje, verdadeiramente, significa a coroação após 31 anos de efetivo serviço na instituição que me abraçou e, reciprocamente, também abracei. Estou sendo coroado com a graduação máxima dos praças; é uma felicidade imensa”, comentou Durans.

“Eu digo que é a melhor profissão que existe, principalmente quando se trata de você fazer algo com amor. Você não está trabalhando, você está tendo prazer de servir à sociedade. E eu digo aos novos que estão chegando e muitos que ainda pretendem: tenham fé e dediquem-se, porque os frutos serão colhidos e sempre os melhores, eles vão ser reservados para aqueles que optarem por ser bombeiros militares aqui no estado do Pará”, completou.

Além de militares e familiares, a cerimônia de “Troca de luvas e divisas” também contou com a participação de autoridades dos poderes Legislativo, Judiciário e do Executivo, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará