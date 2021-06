Em bobeira da polícia, bandidos invadem delegacia e resgatam 4 presos

Bandidos armados e encapuzados invadiram a Delegacia da Policia Civil de Tucumã, na Região Araguaia, sul do Pará, e resgataram quatro homens que estavam custodiados aguardando decisão judicial. O fato ocorreu na noite de ontem (19) e agora a polícia tenta localizar e prender novamente os foragidos e os homens que os resgataram.

De acordo com as primeiras informações, os invasores aproveitaram o fato de a delegacia estar vazia, após uma saída dos investigadores para uma ocorrência, entraram no prédio e cortaram o cadeado da cela com um alicate de pressão. Havia seis homens presos, mas dois se negaram a fugir.

A Polícia Civil divulgou os nomes dos quatro presos que foram resgatados: Ednomar Robes Pereira, João Victor Araújo Souza, vulgo “Marreta”, Djalma dos Santos Figueiredo, o “Cesár” e Kaio Rodrigues Pereira.

Os investigadores ainda estão tentando esclarecer de que forma os homens invadiram a delegacia, quantos eram e se estavam a pé ou em veículos. Os policiais haviam saído da delegacia para fazer a prisão de um homem enquadrado na Lei Maria da Penha.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação