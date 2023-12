Em Bragança, agentes de segurança atuam nas praias, área urbana e rodovias

Devido ao grande fluxo de pessoas neste final de semana prolongado, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), garante o policiamento reforçado com mais de 4 mil agentes em todo o Pará, na segunda fase da Operação “Festas Seguras”. Em Bragança, na região Nordeste, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC) continua instalado na orla da cidade, fazendo monitoramento e oferecendo tranquilidade para quem escolheu o município para festejar o Ano Novo.Funcionando desde o último dia 23, o Centro Móvel integra o planejamento operacional da Segup para este final de ano. A estrutura moderna e eficiente aprimora a gestão integrada do Sistema de Segurança Pública, que mobiliza as forças de segurança no decorrer das ações.

O secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, destaca o comprometimento do Estado em garantir segurança para quem participar da virada de ano na cidade bragantina. “A Segup segue coordenando as ações da Operação ‘Festas Seguras’, que tem coparticipação dos órgãos estaduais e municipais de segurança, buscando a manutenção da segurança nos balneários, praias e centros urbanos nesta virada de ano. Estamos trabalhando para coibir a criminalidade e garantir uma passagem de ano sem maiores intercorrências”, informa.

Atendimento – Equipes da Polícia Civil de plantão e no reforço atendem às ocorrências na Delegacia do município, atuando junto com a Polícia Militar nas ações ostensivas e rondas preventivas. Ainda foi complementado o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar para atendimento pré-hospitalar e na prevenção a ocorrências nas praias. Na recaptura de foragidos do Sistema Penal e no monitoramento de pessoas que usam tornozeleira eletrônica, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) se integra ao trabalho executado em Bragança.

Coordenando as ações no Centro Móvel, o coronel Wellington Magalhães assegura que a população pode ficar tranquila, pois as forças de segurança estarão nas ruas durante toda a programação de final de ano.

“Estamos aqui presentes em Bragança, tanto na orla da cidade quanto na orla de Ajuruteua, reunindo com as forças e articulando a nossa ação integrada. Os órgãos estão trabalhando diuturnamente nesse feriado prolongado para que as famílias possam desfrutar de tranquilidade”, afirma.

O Departamento de Trânsito (Detran) faz a fiscalização viária e o cumprimento da “Lei Seca” nas rodovias estaduais da região. Na Rodovia PA-458, que dá acesso à Praia de Ajuruteua, agora com nova orla entregue pelo governo estadual, a fiscalização é complementada com o órgão municipal de trânsito.

Na faixa de areia haverá orientações e prevenção oferecidas por agentes do Corpo de Bombeiros Militar, ordenamento o fluxo de veículos, e policiamento ostensivo em toda a extensão da praia. A Guarda Municipal de Bragança, que recebeu este ano novas motocicletas entregues pela Segup, também reforça as ações ostensivas.

Tecnologia – Em Bragança estão instaladas 13 câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos, acompanhadas em tempo real pelas forças de segurança. A fiscalização é um suporte a mais para o serviço da Central de Atendimento e Despacho (CAD-Bragança), que também recebe chamadas de urgência e emergência via central 190 e 193, e pelo Disque Denúncia 181.

As ações da “Festas Seguras” foram iniciadas em 1º de dezembro, e contam com o reforço de mais de 4.500 mil agentes de segurança em todo o território paraense, com uso de viaturas, embarcações e aeronaves, além da cavalaria, garantindo a segurança da população e do patrimônio público e privado, com ações preventivas e repressivas.

A Operação envolve órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado – as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Polícia Científica, Seap, Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública, e Centro Integrado de Operações (Ciop).

Fonte: Agência Pará/Foto: Andre Macedo/Ascom Segup