Em Brasília (DF), equipe da Seduc conclui Seminário Nacional pela Alfabetização

A equipe técnica do programa estadual “Alfabetiza Pará” concluiu, nesta quarta-feira (20), em Brasília (DF), a participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, um dos maiores eventos brasileiros sobre o processo para alfabetizar crianças na idade certa. O encontro promoveu debates e trocas de conhecimentos entre especialistas, líderes educacionais e profissionais engajados na área da educação.

A professora, Melania Castelo Branco, foi uma das participantes do seminário e enfatizou a importância do encontro para o processo de alfabetização e desenvolvimento educacional no Pará.

“A alfabetização, ao final do segundo ano do Ensino Fundamental, como preconiza a BNCC, é fundamental no sentido de possibilitar que a trajetória escolar das crianças seja de sucesso e o seminário nos disse que é possível, sim, sonhar que cada criança localizada no mais longínquo território do Pará terá o seu direito garantido de ser alfabetizada, de aprender a ler e a escrever na idade certa, e que sua trajetória escolar será garantida por todos que estão ligados à educação”, disse a educadora.

Os dois dias de evento contaram com debates, mesas-redondas, trocas de experiências e aprendizados e diversas palestras sobre estratégias eficazes para o desenvolvimento de políticas educacionais de qualidade, visando a alfabetização na idade certa. Entre os participantes, havia educadores renomados internacionalmente, especialistas em políticas públicas, professores, alfabetizadores, prefeitos, membros das secretarias municipais e estaduais, governadores e ministros.

A coordenadora do programa “Alfabetiza Pará, Carla Reis destacou o compromisso da Secretaria de Educação do Estado para a elevação dos índices educacionais no Estado.

“A Seduc afirma mais uma vez o seu compromisso de alfabetizar as crianças do estado do Pará na idade certa. No seminário tratamos de vários assuntos relacionados à alfabetização no cenário nacional. E tivemos dois dias de muito aprendizado, trocas de experiências entre os estados que estão envolvidos nesse grande compromisso. Sabemos que não é uma atividade fácil diante dos nossos índices, da nossa avaliação, mas estamos confiantes que neste ano, em regime de colaboração com os municípios, nós vamos avançar e juntos teremos sucesso”, disse Carla Reis.

O Seminário Nacional pela Alfabetização 2023 foi promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), em conjunto com outros 15 estados brasileiros, com realização do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), da Associação Bem Comum (ABC), do Instituto Natura e da Fundação Lemann.

O “Alfabetiza Pará” é um programa em regime de colaboração do governo do Pará e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que auxilia os municípios no desenvolvimento dos alunos dos anos iniciais durante o período de alfabetização. A proposta é disponibilizar recursos, ferramentas pedagógicas e avaliativas para que as cidades melhorem o ensino ofertado nas redes municipais e estadual, atendendo, inclusive, aos requisitos do ICMS Educacional, aprovado na Assembleia Legislativa (Alepa) em 2022.

Texto de Clayton Santos / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação