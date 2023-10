Em Brasília, estudantes paraenses recebem medalhas por pesquisa com asteroides

Por terem identificado um possível novo asteroide em um programa da Nasa – a agência espacial norte-americana -, estudantes do ensino médio da Escola Estadual Honorato Filgueiras, no distrito de Mosqueiro, em Belém, receberam medalhas de Honra ao Mérito, em Brasília (DF), na sexta-feira (20), durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a premiação foi realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e condecorou os alunos paraenses Miguel Baía, Victor Moisés, Júlia Barbosa, Paula Vitória, Rakel Bentes e Luís Felipe, além do professor Hélio Júnior, que coordena a equipe.

“Para mim foi muito prazeroso ter ido a Brasília representar meu Estado, minha escola, a terra em que nasci. Estou muito agradecido a toda minha família, por ter me apoiado nessa grande jornada, e também ao professor Hélio, por ter proporcionado essa oportunidade, mas também a toda a coordenação pedagógica da Escola pelo apoio, e por fim ao governador Helder Barbalho, também pelo apoio e incentivo. Ficamos imensamente felizes em ser homenageados e premiados em Brasília’”, disse Miguel Baía.

Paula Vitória, do 1º ano do ensino médio, contou que a premiação foi muito importante, pois a equipe teve a oportunidade de trocar ideias e experiências com outros estudantes do País. “Foi algo muito importante para todos nós da equipe. Fomos premiados e homenageados, assim como outras equipes que também participaram do Programa Caça Heroes. Foi e será uma experiência que jamais esqueceremos. Interagimos com outras pessoas apaixonadas pela mesma área que nós. Adquirimos ainda mais conhecimento voltado para as ciências e tecnologia. Quero agradecer ao professor Hélio, ao governador Helder Barbalho, a nossas famílias e à escola por terem nos apoiado desde sempre”, ressaltou.

Em Brasília, os alunos foram acompanhados pelo professor de Química Hélio Júnior, pela diretora da Escola, Arneide Carvalho, e pelo diretor Regional de Ensino de Santa Bárbara do Pará, Luiz Malato.

“Só tenho a dizer que a escola pública, como um todo, o Projeto Caça Asteroides e os alunos paraenses são símbolos de resistência, porque a escola pública tem um poder de transformação. A escola pública tem esse viés social, e através de projetos como Caça-Asteroides, seis alunos de escola pública do Norte, de uma ilha da Região Metropolitana de Belém, chegaram até Brasília para receber homenagens e premiações. A Escola Honorato Figueiras hoje é um ícone dentro do nosso Estado, de proposições, de projetos de pesquisa e inovação, que possam mudar a vida e o patamar desses alunos”, destacou o professor Hélio Júnior, que também recebeu medalha por ser o coordenador da equipe.

Durante o evento, mais de 300 estudantes e professores de todo o Brasil receberam medalhas do “Caça Asteroide” e da Olimpíada Nacional de Ciência (ONC), promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal.

“LUI0005” – Durante as buscas no “Caça Asteroide”, em junho deste ano, os estudantes identificaram diversas matérias existentes no espaço, alcançando a confirmação de um possível novo asteroide, chamado inicialmente de “LUI0005”, que já está em análise pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Nasa, para possível nomeação definitiva. O processo de confirmação deve durar entre dois e cinco anos.

A identificação foi feita por meio de uma plataforma da agência espacial, que forneceu imagens captadas por um telescópio pertencente à Universidade do Havaí. Essas imagens foram analisadas no laboratório de Informática da Escola Honorato Filgueiras, onde a equipe de alunos do ensino médio recebeu 24 pacotes de imagens, que foram analisadas e identificadas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação