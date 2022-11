Em Brasília, Lula retoma agenda de trabalho nesta segunda com desafios

Nesta segunda-feira (28), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) retoma sua agenda de trabalho em Brasília . Durante sua estadia na capital federal, até sexta-feira (2), o petista enfrentará no decorrer da semana alguns desafios decisivos para que consiga bancar as promessas de campanha em seu governo, em 2023.

Esta semana, espera-se que Lula nomeie os integrantes do grupo de trabalho da Defesa na equipe de transição e também comece a indicar quem irão ser seus futuros ministros, principalmente da Fazenda e da articulação política. Até o momento, o nome que está sendo o mais cotado para o Ministério da Fazenda é o de Fernando Haddad (PT). O ex-prefeito de São Paulo veio no avião com Lula e Janja até Brasília. Apesar do petista estar sofrendo pressão nas últimas semanas para que realize a indicação dos nomes o mais rápido possível, as nomeações podem ficar para dezembro.

Na manhã desta segunda, Lula deve se reunir com o vice-presidente eleito e coordenador da transição Geraldo Alckmin (PSB), às 11h30, no CCBB. Já a partir de quarta-feira (4), o presidente eleito irá receber relatórios com diagnósticos elaborados pelos 31 grupos técnicos da transição. Um dos grandes desafios do petista nesta semana será capitanear as negociaçõe da PEC fura-teto.

Nas primeiras quatro semanas após sua eleição, Lula privilegiou compromissos públicos internacionais. O petista também precisou adiar a vinda à Brasilia por ter realizado um procedimento médico na laringe em 20 de novembro – ele precisava poupar a voz.

O petista ainda participará de diversas reuniões internas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) nesta segunda. Há uma grande preocupação do governo eleito com o aumento de casos de covid no país.

Fonte: IG/Foto: Ricardo Stuckert