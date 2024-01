Em Breves, ação integrada apreende drogas e prende mulher em flagrante por tráfico

A inspeção diária dos agentes de segurança que atuam na Base Fluvial Antônio Lemos, resultou na prisão em flagrante de uma mulher que transportava drogas e na apreensão de 10 tabletes de entorpecentes, no início da noite de terça-feira (9), em uma embarcação que trafegava pelo estreito de Breves, no Marajó.

Os agentes inspecionaram uma embarcação denominada “Itaberaba”, durante a passagem pelo furo do Rio Tajapuru, em Breves, onde está instalada a Base Fluvial. A embarcação saiu de Manaus com destino à Belém. Durante as fiscalizações nos espaços da embarcação e com os passageiros, a equipe policial, com o auxílio do cão farejador Jay-z, identificou aproximadamente 10,475kg da super maconha “skunk”, dentro de uma mala.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, enfatizou os resultados que estão sendo obtidos por meio da estratégia de segurança na malha fluvial do Estado, especialmente nessa região que é rota para muitas embarcações que saem, inclusive de outros Estados.

“Nós seguimos dando respostas imediatas diante de qualquer ato ilícito que venha a ocorrer no Pará. Mais uma vez, tivemos uma apreensão na malha fluvial durante uma fiscalização realizada pela equipe que atua na Base Antônio Lemos, onde entorpecentes foram identificados e a responsável autuada em flagrante, tendo o material imediatamente tirado de rota. Seguiremos atuando firmemente para que essa rota no Marajó tenha cada vez menos ilícitos e possamos reduzir os indicadores de criminalidade”, afirmou o titular da Segup.

Segundo o titular do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, delegado Arthur Braga, a atividade integrada entre os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública tem se mostrado de suma importância, e essa integração segue se fortalecendo e garantindo o combate às ações criminosas na região.

“Manteremos nosso compromisso com a sociedade paraense, exercendo com profissionalismo nossas atividades de fiscalização, repressão e prevenção contra os ilícitos que antes dominavam esta área do Marajó. Nós conseguimos perceber o avanço das ações realizadas na Base Integrada Fluvial, os resultados têm sido positivos a cada operação, visto que somente nas duas primeiras semanas de 2024, já tivemos várias apreensões e também prisões”, afirmou o diretor.

O material e a presa foram encaminhados para a Base Fluvial, e posteriormente para a sede do município de Breves, para procedimentos cabíveis. A mulher responderá pelo crime de tráfico de drogas e está à disposição da justiça.

Agentes do Grupamento Fluvial, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), policiais civis e militares, e bombeiros militares integraram a ação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação