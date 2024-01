Em Breves, agentes de segurança da Base Fluvial prendem homem por estupro de vulnerável

Uma equipe integrada da Base Fluvial Antônio Lemos deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu por volta de 6h, deste sábado (6), em uma casa localizada no rio Jaburú, zona rural de Breves, no arquipélago do Marajó.

O preso tem 20 anos e é investigado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 10 anos, no estado do Amapá, comarca onde havia sido decretado o mandado judicial. O suspeito estava escondido na residência da avó, situada na região ribeirinha do município marajoara, no Pará.

Para o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a prisão demonstra a assertividade do trabalho investigativo para identificar e localizar resposanveis por qualquer prática criminosa.

“Essa é mais uma ação importantíssima realizada pela equipe da Base Fluvial, pois demonstra o trabalho diário que vem sendo realizado na área, impedindo com quem os crimes fiquem impunes, sejam eles cometidos no Pará ou em outro estado. Se veio para a nossa região nós vamos em buscar até localizarmos. Então, ressaltamos que estamos atentos para coibir a criminalidade, e quando ela ocorrer vamos atrás para que o responsável seja penalizado pelos atos cometidos”, afirmou Ualame.

Após a prisão, a equipe integrada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e Policiais Civis e Militares, conduziram o investigado a Delegacia de Polícia Civil no município de Breves para procedimentos cabíveis. De acordo com a equipe policial, inicialmente o preso ficará a disposição da justiça paraense, e posteriormente deve ser recambiado ao Estado do Amapá.

O titular da Segup acrescentou também que, “somente na primeira semana de 2024, as ações integradas realizadas pela equipe que atua na Base Fluvial, já realizou apreensão de pescado ilegal, efetuou a prisão de um outro homem que portava celulares roubados no estado do Amapá e transportava para a Capital do Pará a fim de comercializar, e agora cumpriu um mandado judicial. Portanto, as ações seguem, diuturnamente, para coibir delitos e reduzir a criminalidade na região”, afirmou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação