Em Breves, Dono de oficina estupra adolescente, grava vídeo e divulga nas redes sociais

O dono de uma oficina mecânica, João Cleyton Leite Ferreira, foi preso, nesta segunda-feira (23), suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente, 12 anos, na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, região nordeste do Pará.

O suspeito estuprou a menina, gravou as cenas de abuso sexual e divulgou nas redes sociais. A Polícia Civil soube do crime pelo Conselho Tutelar e teve a confirmação da autoria depois de analisar as imagens de vídeo e a realização de exame sexológico na menina. De acordo com a vítima, o estupro teria sido cometido em uma oficina mecânica no Bairro Cidade Nova II.

O primeiro passo foi designar uma equipe da Fundação Parápaz, formada por psicólogo e assistente social, para atender à vítima, que afirmou ter sido abusada no domingo (22) e apontou o proprietário do estabelecimento como autor do crime contra a garota.

João Ferreira recebeu voz de prisão no final da tarde. O tarado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Breves e foi transferido para o Sistema Prisional do Pará. O crime de estupro contra vulnerável é previsto no artigo 217-A, criado pela Lei 12.015/2009.

O texto do mencionado artigo veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos. Caso seja considerado culpado, João Ferreira deverá passar um longo período vendo o “sol nascer quadrado”.

