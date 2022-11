Em Breves, Hospital Regional do Marajó abre vagas para serviços em Nefrologia

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, abriu edital de Chamamento Público para contratação de serviços de médicos, em Nefrologia.

As empresas interessadas em participar deverão enviar as propostas para o e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br, com o título “Processo de Contratação 005/2022/INDSH/HRPM”, até o dia 2 de dezembro de 2022.

Os documentos e a proposta de prestação de serviços serão analisados pelas diretorias Executiva e Operacional do hospital. O resultado da seleção será divulgado em até três dias, após o prazo do recebimento das propostas, considerando a necessidade da contratação da unidade hospitalar.

O edital de chamamento público está disponível no site: www.indsh.org.br. O interessado deve acessar Mural da Transparência. Em seguida, Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) – Breves (PA), e Editais de contratação de terceiros- Edital de Chamamento Público 005/2022- EDITAL HRPM 005- 2022 – Chamamento Público – Serviços Médicos de Nefrologia.

O Hospital Regional Público do Marajó integra a rede de saúde do governo do Pará. A unidade oferta assistência de média e alta complexidades para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

O hospital fica na avenida Rio Branco, nº 1.266, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3783.2140 / 3783.2127.

Texto de Maicon Brilhante / Ascom HRPM

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom HRPM